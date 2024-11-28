Относитесь проще: Россиянам дали советы по подготовке организма к Рождественскому посту

В беседе с Life.ru специалист по оздоровлению, нутрициолог Ольга Бурлакова рассказала, как правильно подготовить организм к Рождественскому посту. По её словам, переход не должен быть резким, иначе организм испытает слишком сильный стресс.

То, что для организма полезно – голодание и ограничения – при резком переходе и наличии хронических заболеваний может привести к ухудшению самочувствия. Поэтому, если вы хотите соблюдать пост, то заранее лучше к этому подготовиться. Ольга Бурлакова Специалист по оздоровлению, нутрициолог

По мнению эксперта, снижать количество жирной пищи, сладкого и мучного следует постепенно. Нутрициолог также советует пить воду из расчёта 30 миллилитров на килограмм веса тела — это минимальная норма воды для человека любого возраста. Если проигнорировать данный совет, могут обостриться все хронические заболевания, не обязательно сразу — после поста или со временем.

«Если мы уходим в пост, а воду не увеличиваем, то вся эта помойка внутри нашего организма – слизь, каловые камни, отложения токсинов – за счёт нехватки воды будет всасываться ещё сильнее в ткани и кровь, приводя к ухудшению состояния. Пост предназначен для очищения, а для очищения нужна вода», — уверена специалист по оздоровлению.

Бурлакова рекомендует увеличить норму воды до 40 миллилитров на килограмм веса тела, а также обратить внимание, насколько вы психологически завязаны на еде — не пытаетесь ли вы заесть стресс сладким.

Если вы знаете, что не выдержите пост, лучше отнеситесь к этому проще и сбалансируйте питание, а не применяйте жёсткую концепцию поста. Ольга Бурлакова Специалист по оздоровлению, нутрициолог

Врач-диетолог Михаил Гинзбург напоминает, что пост – это не оздоровительная мера, а мера укрепления веры. Поэтому если у вас имеются заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, почек, необходимо соблюдать ту диету, которую назначил доктор, а не пост.

«Можно сходить к батюшке, он вас освободит. Лучше всю жизнь обходиться без излишеств. Поменьше сладкого, поменьше острого, солёного, жареного. Чтобы подготовиться к посту, не следует накануне переедать с идеей, что потом еды у вас не будет», — советует врач.