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Регион
27 ноября, 18:35
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Арбенина рухнула с балкона на концерте в Петербурге и попала на видео

Диана Арбенина упала с балкона в зал во время выступления в Петербурге

Певица Диана Арбенина рухнула с балкона в зал во время выступления в Санкт-Петербурге. Об этом пишет SHOT.

Диана Арбенина упала с балкона в зал во время выступления в Петербурге. Видео © SHOT

Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что во время концерта в клубе А2 рокерша решила пройтись по сетке вдоль балконов, где сидели фанаты. Конструкция провалилась, и она полетела в фан-зону под испуганные крики толпы. Зрители успели поймать Арбенину и затащить обратно на балкон. Предварительно, она не пострадала.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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