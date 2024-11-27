Арбенина рухнула с балкона на концерте в Петербурге и попала на видео

Певица Диана Арбенина рухнула с балкона в зал во время выступления в Санкт-Петербурге. Об этом пишет SHOT.

Диана Арбенина упала с балкона в зал во время выступления в Петербурге. Видео © SHOT

Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что во время концерта в клубе А2 рокерша решила пройтись по сетке вдоль балконов, где сидели фанаты. Конструкция провалилась, и она полетела в фан-зону под испуганные крики толпы. Зрители успели поймать Арбенину и затащить обратно на балкон. Предварительно, она не пострадала.