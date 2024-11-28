Осуждённый за мошенничество экс-замглавы МЧС Андрей Гурович вышел по УДО
Бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович, осужденный на пять лет за мошенничество, вышел из колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Тагилстроевский районный суд удовлетворил его просьбу об условно-досрочном освобождении, и прокуратура не стала обжаловать это решение», — сообщил источник агентства.
Гурович отбывал наказание в колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов в Нижнем Тагиле и провел в заключении менее 2,5 лет. Он был арестован 13 июля 2022 года, а в декабре 2023 года суд приговорил его к пяти годам колонии за превышение полномочий.
Следствие установило, что в 2020 году Гурович организовал выделение более 969 млн рублей из федерального бюджета на строительство полевого госпиталя в Мурманской области для лечения COVID-19. Однако госпиталь был построен с учетом климатических условий региона, и в итоге его не использовали и демонтировали. Гурович, который отвечал за контроль за расходованием бюджетных средств, не предпринял необходимых мер, что привело к ущербу для бюджета Мурманской области более чем на 320 млн рублей. Бывший замминистра свою вину не признал.
МЧС России/ТАСС