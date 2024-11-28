Нападение на шведское посольство в Москве попало на видео

По данным телеграм-канала, около 7 утра 28 ноября молодые парни подошли к зданию посольства на Мосфильмовской, в руках у них были бутылки. Они закидали диппредставительство, после чего попытались спокойно уйти, но на месте их задержала полиция. Прямо во время задержания один из парней стал разрисовывать будку охранника, его скрутили.