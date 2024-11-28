Нападение на шведское посольство в Москве попало на видео
Неизвестные закидали бутылками и разрисовали краской Посольство Швеции в Москве
Трое неизвестных закидали бутылками и разрисовали краской Посольство Швеции в Москве, кадры с места происшествия публикует SHOT.
В Москве Посольство Швеции закидали бутылками и разрисовали краской. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, около 7 утра 28 ноября молодые парни подошли к зданию посольства на Мосфильмовской, в руках у них были бутылки. Они закидали диппредставительство, после чего попытались спокойно уйти, но на месте их задержала полиция. Прямо во время задержания один из парней стал разрисовывать будку охранника, его скрутили.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются мотивы подозреваемых.