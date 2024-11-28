Курс валют отреагирует на новую меру поддержки. Что будет с рублём в ближайшие дни С 28 ноября и до конца 2024 года Центробанк отказался от покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Курс рубля уже начал реагировать на эту меру поддержки. Стоит ли ждать дальнейшего укрепления и как будет меняться курс валют в ближайшие дни? 28 ноября, 08:45 Курс доллара стал снижаться. Обложка © Shutterstock AI

Насколько эффективной окажется новая мера поддержки валютного рынка

Отказ от покупки валюты действительно снизит дополнительное давление на рубль, но этого недостаточно для долговременной стабилизации. Устойчивость национальной валюты будет зависеть от целого комплекса мер, включая восстановление экспортных доходов, сдерживание инфляционного давления и контроль над объёмом импорта. Такое мнение высказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

— Для восстановления курса рубля, вполне очевидно, примут ещё ряд эффективных мер. Во-первых, это возврат к обязательной продаже валютной выручки. Во-вторых, это воздействие на снижение вывода капитала из России. В-третьих, сотни миллиардов долларов российских юридических и физических лиц находятся за пределами российской юрисдикции и, очевидно, нужны программы по их возвращению. В идеале для макроэкономической стабильности в начале зимы пробить курс доллара ниже отметки 100 рублей. Закрепление доллара выше отметки 110 рублей откроет дорогу к 120 рублям в краткосрочной перспективе, — отметил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Несмотря на то что Банк России до конца года приостановил покупку иностранной валюты, это не меняет общей картины — инфляция продолжает расти. В ближайшее время можно ожидать повышения ключевой ставки до 22–23%. На этот момент обратил внимание основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Также, отметил аналитик, усиливается геополитическая напряжённость, а цены на нефть продолжают снижаться. Дональд Трамп открыто заявил о намерении расконсервировать стратегические запасы нефти и газа для экспорта, что приведёт к увеличению предложения на рынке и дальнейшему снижению цен. США не заинтересованы в росте стоимости нефти, так как это напрямую влияет на их внутреннюю инфляцию. Все эти факторы, безусловно, способствуют ослаблению рубля.

— Решение Банка России временно отказаться от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке до конца 2024 года — это экстренная мера, направленная на стабилизацию курса рубля в условиях его значительного ослабления в последние недели. Это решение уже оказало краткосрочное позитивное влияние: курс рубля укрепился, так как временно сокращён спрос на валюту со стороны регулятора. Однако ключевой вопрос заключается в том, насколько устойчивым окажется этот эффект, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Что будет с курсом рубля в ближайшие дни

На ближайшие дни можно ожидать некоторого укрепления рубля, но, после завершения первого эффекта от действий ЦБ, возможно возвращение волатильности. Особенно если сохранятся фундаментальные причины ослабления рубля. Вполне возможен диапазон 100–110 рублей за доллар в начале зимы. Такой прогноз сделал Олег Калманович.

— В ближайшие дни курс рубля может оставаться относительно стабильным или даже укрепиться, если рынок позитивно воспримет действия регулятора. Однако если основные экономические факторы не изменятся, доллар к рублю может снова начать рост в ближайшие недели. По консервативным оценкам, при сохранении текущих условий доллар может вернуться к отметке 100–105 рублей, если дополнительные меры по поддержке курса рубля не будут приняты, — отметил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Авторы Нина Важдаева