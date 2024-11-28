Стали известны самые популярные у россиян игры – тайм-киллеры Больше всего времени в 2024-м россияне тратят на игру в шахматы, игры на дедукцию и эрудицию. Дольше всего играют зумеры. 28 ноября, 14:42 Названы самые популярные игры у россиян. Обложка © «Шедеврум»

К тайм-киллерам относятся разные категории игр. Как правило, они довольно просты по механике, а играть в них можно даже по пути на работу. Если раньше на телефоне были только «Змейка» и «Тетрис», то сейчас пользователи выбирают из сотен вариантов. К такому выводу пришли аналитики Yota, изучившие обезличенные данные пользователей в играх – тайм-киллерах, приложениях, которые позволяют скоротать время.

Больше всего времени россияне тратят на шахматы — приложения, позволяющие играть против компьютера или другого игрока. Следующие в рейтинге — викторины или игры на дедукцию и эрудицию. Их также называют угадайками, так как в этих играх пользователь должен угадать, например, песню или актёра. Также в рейтинг попали и игры с числами — такие как судоку. В топ-5 игр, занимающих время, вошли аркады (динамичный жанр, требующий быстрой реакции) и мобильные версии настольных игр.

Обычно мужчины и женщины одинаково активно играют в таких приложениях (то есть тратят на них примерно равное количество трафика). При этом пользователей-женщин чуть больше в различных угадайках (56%), стратегиях (54%) и играх с числами (53%), а мужчины превосходят числом в шахматах (66%) и викторинах (52%). Также от пола зависит, сколько времени абоненты проводят за играми: в среднем мужчины играют на 6% дольше, однако женщины тратят чуть больше времени в приложениях для шахмат и аркадах.

Больше всего времени в играх проводят зумеры (14–20 лет), на втором месте — пользователи старше 56 лет, а на третьем — абоненты 36–45 лет. Интересно, что на шахматы наибольшее количество времени в месяц тратит именно молодёжь (пользователи в возрасте 14–20 и 21–25 лет). При этом абоненты старше 56 лет оказались только на третьем месте.

В среднем больше всего времени за играми проводят жители Черкесска, Элисты, Салехарда и Чебоксар. Дольше всего в шахматы играют в Салехарде, в угадайки — в Великом Новгороде, а в стратегии — в Черкесске.

Тайм-киллеры — это простые и увлекательные игры. Они помогают скоротать время в ожидании (в дороге, очереди) или в перерывах между делами. Такие приложения не требуют больших вычислительных ресурсов от устройства (например, смартфона) и быстрого Интернета, так как не потребляют много трафика. При необходимости саму игру можно поставить на паузу.

Авторы Валерия Мишина