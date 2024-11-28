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28 ноября, 12:30

Автобус с пассажирами рухнул на ж/д пути в Перми и полностью выгорел

SHOT: В Перми автобус с пассажирами упал с железнодорожного моста и сгорел

В Перми автобус с пассажирами рухнул с железнодорожного моста. Транспортное средство задело провода и полностью выгорело, сообщает SHOT.

В Перми автобус с пассажирами упал с железнодорожного моста и сгорел. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, авария случилась в районе улицы Светлогорской. Водитель автобуса № 15, предварительно, потерял сознание, после чего вылетел на железнодорожные пути. В салоне находились, в том числе студенты.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются, на месте работают экстренные службы.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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