Автобус с пассажирами рухнул на ж/д пути в Перми и полностью выгорел
SHOT: В Перми автобус с пассажирами упал с железнодорожного моста и сгорел
В Перми автобус с пассажирами рухнул с железнодорожного моста. Транспортное средство задело провода и полностью выгорело, сообщает SHOT.
В Перми автобус с пассажирами упал с железнодорожного моста и сгорел. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, авария случилась в районе улицы Светлогорской. Водитель автобуса № 15, предварительно, потерял сознание, после чего вылетел на железнодорожные пути. В салоне находились, в том числе студенты.
К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются, на месте работают экстренные службы.
SHOT