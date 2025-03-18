"Северный Дубай". Как Новый Уренгой становится самым современным городом России В 2025 году газовой столице России — Новому Уренгою — 50 лет. За этот небольшой срок он прошёл огромный путь развития и сегодня стал современным и технологичным городом с большими перспективами и амбициями. 18 марта, 06:31 Аэропорт Новый Уренгой. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Для города возраст 50 лет — это, по сути, младенчество. Новый Уренгой — один из самых молодых городов России, однако за этот небольшой срок его значение для страны оказалось таково, что празднование юбилея города получило всероссийский статус. Указ о создании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 50-летия основания Нового Уренгоя подписал президент страны Владимир Путин ещё в июле 2022 года.

На первый взгляд даже странно, что столица Ямало-Ненецкого автономного округа, в который входит город Салехард, в два раза меньше молодого поселения: официально в Салехарде живёт всего 49 160 человек, в то время как в Новом Уренгое уже 106 764. Такого в России больше нет нигде, но парадоксальной ситуацию всё же не назовёшь — Новый Уренгой возник на газовом месторождении, поэтому то, что город развивается стахановскими темпами, на самом деле вполне логично.

Как появился Новый Уренгой

Кстати, история Нового Уренгоя вполне могла начаться и раньше — ещё в 1949 году по распоряжению главы СССР Иосифа Сталина в тундре началось строительство трансполярной железной дороги Салехард – Игарка, вдоль которой неизбежно возникли бы разные поселения. Однако после смерти генсека работы свернули, дорога к началу 1960-х годов оказалась никому не нужна, так как стоимость её строительства новому руководству показалась слишком высокой.

Тем не менее уже проложенные пути позволили геологоразведке подробно исследовать регион и открыть одно из крупнейших в стране газовых месторождений.

В ноябре 1964 года разведчики сейсмической партии СП-24 Тарко-Салинской группы под руководством Владимира Цыбенко начали сейсмическую разведку от посёлка Уренгой на запад — в сторону посёлка Ныда.

Весной 1966 года бригада бурильщиков Владимира Полупанова, бурившая очередную пробную скважину (Р-2), дошла до отметки 1300 метров, когда из её шахты ударил мощный фонтан природного газа с суточным дебитом около семи миллионов кубометров. Выяснилось, что под землёй расположен целый океан голубого топлива, который способен обеспечить страну газом на десятилетия.

Вид на посёлок Новый Уренгой. Фото © ТАСС / Иван Сапожков

В сентябре 1973 года на месте будущего Нового Уренгоя был забит символический колышек, а два года спустя город родился официально. Поднимать новое месторождение потянулись люди со всей страны, и первое время многие из них натурально жили в бочках.

— Если аналогию проводить с отелями, это пять звезд. Они [бочки] сразу были оборудованы отоплением: тёплые полы, душ, подогреватель для воды, небольшой бойлер. Были кухонное и спальное отделения — вполне комфортно, — делится воспоминаниями старожил Нового Уренгоя Виктор Селивёрстов.

Сегодня мужчина — один из старейших жителей Нового Уренгоя, он приехал строить новый город спустя всего три года после основания и настолько полюбил его, что остался здесь навсегда.

Старожил вспоминает, как сам жил в подобной бочке и как вокруг них разрастался самострой: таким образом в то время молодые семьи строителей и газовиков расширяли себе площадь для жизни. Теперь на карте современного города это место — южный, исторический район Нового Уренгоя. В нём городская администрация установила памятник тем временам — ту самую бочку строителей.

В таких бочках жили первые жители Нового Уренгоя. Фото © ТАСС / Валентин Кожевников

Промышленная сила Нового Уренгоя

Основная промышленность, сосредоточенная в Новом Уренгое, конечно же, связана с добычей и переработкой природного газа и газового конденсата. Город известен как крупнейший производитель газа в России и даже получил неофициальное прозвище «газовая столица».

Здесь расположены такие крупные предприятия, как «Газпром добыча Уренгой» и Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту (Новоуренгойский ЗПКТ). Разработкой Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного недалеко от Нового Уренгоя, занимается компания «Газпром добыча Ямбург».

ПАО «Новатэк» — один из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Компания имеет активы в районе Нового Уренгоя и участвует в разработке ряда здешних газовых месторождений. Ещё одно предприятие — «Арктикгаз» — ведёт добычу углеводородов на ряде месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе и в том числе на территориях вокруг Нового Уренгоя.

Все они играют ключевую роль в обеспечении газом не только России, но и других стран мира. Например, только одно предприятие из них после введения в строй четырёх технологических ниток в год добывает 6,7 млрд кубических метров газа и 3,2 млн тонн конденсата. И это уже почти 1,3% от всей добычи природного газа в стране.

Постоянная потребность в специалистах привела к организации в Новом Уренгое школ для подготовки профессиональных кадров. Инженер одной из газовых компаний Анатолий Егоров рассказал Life.ru, что в городе работают специальные классы, в которых опытные сотрудники предприятия мотивируют молодёжь на работу в газовой отрасли ещё со школы. Лучшим выпускникам предоставляется возможность пройти обучение в опорных профильных вузах России.

Сколько на самом деле людей в Новом Уренгое

Учитывая специфику экономики региона, немудрено, что официальные данные по количеству жителей города — 106 тыс. человек — на самом деле неполные и отражают лишь количество постоянно зарегистрированных уренгойцев. Людская палитра Нового Уренгоя заметно меняется в зависимости от времени года.

Помимо местных жителей сюда со всей страны (и даже из ближнего зарубежья) на вахты приезжают рабочие, занятые на предприятиях газовой сферы. Многих привлекают высокие заработные платы, которые платят с учётом «северных». На сегодняшний день, например, операторы по добыче газа здесь зарабатывают около 100 тысяч рублей в месяц, инженеры-технологи — около 130 тысяч, специалисты по бурению скважин — 160 тысяч рублей. Опытные специалисты и того больше.

В итоге людей, населяющих город, намного больше, чем приводит официальная статистика.

— История города такова, что изначально по генеральным планам в Новом Уренгое должно было жить не более 10 тысяч человек. Сегодня же фактически в городе живёт около 200 тысяч. Из-за наплыва людей каждые 10 лет город трансформировался, — рассказал Life.ru главный архитектор Нового Уренгоя Евгений Ворошилов.

Главный архитектор Нового Уренгоя Евгений Ворошилов. Фото © Life.ru.

По его словам, несмотря на суровые климатические условия, привлекательность города растёт год от года. Недавно здесь стали строить дома не только для сотрудников газовых предприятий, но и коммерческое жильё, потому что на него появился заметный спрос: оказалось, многие приезжающие сюда за «длинным рублём» поддаются очарованию Севера и готовы вкладываться в свою жизнь здесь.

Поэтому главную задачу местных градостроителей Ворошилов видит в необходимости сделать Новый Уренгой современным и по-настоящему комфортным местом для жизни — своеобразным «северным Дубаем».

Как разрастается Новый Уренгой

Вид на галерею-променад, строящуюся к юбилею Нового Уренгоя. Фото © ТАСС / «Ямал-Медиа» / Андрей Ткачёв

— Когда-то у руководства Нового Уренгоя была изящная идея — сделать город под крышей. Из-за сложностей реализации тогда от неё пришлось отказаться, но не до конца: сегодня мы строим город в городе! Это проект нашего губернатора [Дмитрия Артюхова] и подарок газовиков к 50-летию Уренгоя. Проект называется «Открытая галерея-променад», — говорит Евгений Ворошилов.

Он представляет собой уникальную крытую пешеходную галерею площадью более 73 тысяч квадратных метров. Она будет выполнена в виде снежной дюны и по задумке архитекторов органично впишется в городской ландшафт.

Так по задумке архитекторов будет выглядеть «город в городе» — галерея-променад. Фото © urengoy-dobycha.gazprom.ru

В её состав, в частности, войдут всесезонный манеж для пляжных видов спорта с трибуной на 500 мест, легкоатлетический манеж, 50-метровый бассейн с прыжковыми вышками. Будет создана большая развлекательная зона — стилизованная центральная площадь, прогулочная территория с магазинами, ресторанами и кафе, площадками для детского творчества и развлечений, амфитеатр для проведения праздников и концертов.

Во внутреннем оформлении галереи планируется использовать большое количество живой зелени, благодаря чему будет создано ощущение прогулки в курортном парке на Черноморском побережье России.

Сегодня это, пожалуй, главный проект, но далеко не единственный. Уже построен уникальный по архитектуре аэропорт Новый Уренгой, очевидно выполненный под вдохновением образа ненецкого чума. Он расположен в пяти километрах к юго-западу от города, имеет одну взлётно-посадочную полосу с искусственным покрытием и вертодром. Это позволяет ему обслуживать различные типы самолётов и вертолётов.

Аэропорт Новый Уренгой. Фото © Wikipedia / Аэропорт Новый Уренгой

Недавно открылась современная транспортная развязка, соединившая «северку» и «южку» — так местные называют два основных района города, на переходе между которыми в какой-то момент стали появляться признаки пробок. Теперь пересечь город можно всего за 10 минут.

— Построили две шикарные школы. Арктический лицей площадью 40 тысяч квадратных метров, по сути, построен за два года, — продолжает Ворошилов. — У нас достроились хирургический и радиологический комплексы. Все они оборудованы по последнему слову техники. Сейчас строим культурный центр, в проекте ледовая арена, пешеходные пространства, площади. Приезжают в город коллеги, удивляются, им безумно нравится, как у нас всё развивается.

Люди в новом терминале аэропорта. Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Как в Новом Уренгое живут обычные люди

Новый Уренгой славится поддержкой социальных инициатив своих жителей. Для творчества и самовыражения здесь предоставляются все возможности. Местная молодёжь свободное время любит проводить в скейт-парке «Скатерть». Несмотря на спортивный уклон площадки (на большой крытой территории можно гонять на великах и скейтах, играть в футбол, баскетбол и вообще заниматься множеством других спортивных активностей), здесь существует центр субкультур, который даёт молодым людям возможность заниматься музыкой и хореографией, да и просто тусить с друзьями.

При этом организаторы кружков и секций — приезжие ребята из самых разных уголков России. Среди них есть, например, выходцы из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Здесь они смогли найти применение своим навыкам и талантам. В разговоре с Life.ru говорят, что уезжать из Нового Уренгоя больше не планируют и от души советуют молодым и амбициозным ровесникам за реализацией творческой энергии ехать именно сюда.

Впрочем, местные жители и сами стараются подарить городу частичку себя. Депутат городской думы, общественный деятель и предпринимательница Мария Скидан возродила в городе производство фирменного торта «Уренгойский», который был разработан ещё в советское время на предприятии «Газторг» и своим вкусом удивлял многих гостей города. В лихие 90-е рецепт и технология его приготовления были утрачены. Скидан сумела разыскать поваров, готовивших торт, восстановить его производство и вернуть Уренгою его фирменный вкус.

Выйдя на пенсию, старожил и строитель Нового Уренгоя Виктор Селивёрстов превратил своё многолетнее хобби, резьбу по дереву и камню, в основное занятие — и сейчас он является признанным мастером декоративно-прикладного искусства и ремёсел ЯНАО. Он преподаёт своё искусство всем желающим в собственной мастерской.

Коренной житель Ямала Роман Яндо чутко хранит обычаи своих предков, столетиями живших в чумах, пасших оленей, охотившихся и занимавшихся рыболовством. Он сам родился в чуме и дату своего рождения знает лишь примерно: его родители вели тяжёлую жизнь оленеводов, постоянно кочевали по тундре и не вели календарь. Роман умеет готовить традиционные ненецкие блюда, знает быт, обычаи и обряды своего народа и охотно делится этим знанием с горожанами и гостями Нового Уренгоя.

Потомок оленеводов Ямала Роман Яндо. Фото © Life.ru.

Удивительно, все опрошенные Life.ru уренгойцы перспективу уехать из региона даже не рассматривают. По их словам, Новый Уренгой можно любить за многое: и за суровую красоту Севера, и за доброту и отзывчивость горожан, и за перспективную работу, и за скорость, с которой меняется город.

По словам главного архитектора города Евгения Ворошилова, от других подобных мест в России город отличает яркая динамика развития — и потому для многих уренгойцев название «Новый Уренгой» уже давно ассоциируется прежде всего со словом «новый».

Авторы Евгений Кузнецов