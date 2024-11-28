Редакция LIFE doc выпустила фильм из цикла «Новый мир», посвящённый дружбе России и Египта. В фильме раскрываются исторические, культурные, экономические и личные связи между странами, в разные исторические эпохи, включая масштабные совместные проекты — как культурные, так и политические, и инициативы, направленные на укрепление многополярного мира.

Историческая основа сотрудничества

Египет, известный всему миру своими пирамидами и сфинксом, стал важным партнёром России ещё в середине XX века. Советский Союз оказал значительное влияние на развитие страны, способствуя национализации Суэцкого канала и построив Асуанскую ГЭС — ключевой инфраструктурный объект Египта.

«Нил всегда был символом жизни для египтян, и мы никогда не забудем помощь советского народа в строительстве этой плотины», — отметил профессор Садатской академии управленческих наук Нур Абдулвадуд Нада Салем.

Анонс официального фильма из цикла «Новый мир». Видео © LIFE doc

Сегодня сотрудничество продолжается в новом масштабном проекте — создании первой египетской атомной электростанции «Эль-Дабаа». По словам профессора, это «самый престижный проект для экономики Египта, где трудятся более 10 000 российских и 15 000 египетских специалистов».

Экономика и торговля: новый уровень взаимодействия

Современные российско-египетские отношения охватывают многие области — от туризма до образовательных программ. Вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов подчеркнул, что Египет — это хаб для выхода на другие африканские рынки:

«Мы в перспективе рассматриваем Египет как одно из наших торговых, экспортных направлений. Туда поставляется и продукция химической промышленности, и металлургия, и машиностроение. Но не только. Мы пытаемся доносить широкой аудитории информацию, что те российские продукты питания, которые продвигает российский экспортный центр, — это качественная продукция с очень хорошим вкусом»

Египет, в свою очередь, экспортирует в Россию фрукты, специи и ковры ручной работы. В фильме отмечают уверенность Российского экспортного центра в том, что к 2030 году поддержанный объём внешнеторговых сделок дойдет до 1 млрд. долларов.

Туризм также остаётся важной частью партнёрства. В 2023 году Египет посетило более 1,5 миллиона российских туристов, что делает Россию одним из лидеров по числу отдыхающих.

Культура и археология: общие достижения

Россия активно участвует в археологических раскопках на территории Египта. «Никаких проклятий фараонов за 20 лет работы мы не испытали, — рассказала востоковед Галина Белова. — Русские первые раскопки здесь начались ещё в конце XIX века. Сегодня наши специалисты продолжают искать артефакты, ведь до 90% находок всё ещё под землёй».

Культурный обмен также укрепляет дружбу двух стран. В Каире установлен бюст Пушкина, а в Александрии планируют открыть памятник Петру I. В России, в свою очередь, памятники египетским деятелям украшают университеты и общественные пространства.

Будущее партнёрства

Фильм подчёркивает ключевые направления сотрудничества: от совместного строительства промышленной зоны в Суэцком канале до образовательных программ для египетских студентов в российских вузах. Например, Правительство России выделило квоты на обучение 318 египетских студентов в 2024–2025 учебном году.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на саммите БРИКС отметил важность стабилизации отношений с Россией: «Мы поддерживаем расширение БРИКС, который становится платформой для того, чтобы противостоять негативному влиянию ситуации на международной арене».