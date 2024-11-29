Российские туристы застряли на роскошном круизном лайнере в Антарктике и устроили голодовку
Российские туристы застряли на круизном лайнере в Антарктике
Более 170 пассажиров, включая российских туристов, застряли на роскошном круизном лайнере в Антарктике. Россияне начали протестовать на борту и устроили голодовку.
Обстановка на круизном лайнере SH DIANA. Видео © SHOT
По данным SHOT, по пути в Антарктиду у судна SH DIANA возникли неполадки с двигателем, и из-за этого круизной компании Swan hellenic пришлось отменить эпическую поездку. Сейчас судно ползёт со скоростью 6 узлов (11 км/ч) к городу Ушуайе на юге Аргентины. Оно должно прибыть туда в субботу. Затем на борт должна подняться группа инженеров, чтобы устранить неполадку перед его следующим рейсом 3 декабря.
Бастующие туристы на круизном лайнере SH DIANA. Фото © SHOT
Бастующие туристы на круизном лайнере SH DIANA. Фото © SHOT
Как пишет телеграм-канал, среди 170 пассажиров есть и туристы из России. Цена за путешествие варьируется от 972 тысяч рублей до 1,38 млн рублей. Компания Swan hellenic отказывается возмещать полную стоимость путёвки, и туристы из РФ начали голодовку. В ответ на это генеральный директор компании SH DIANА Андреа Зито заявил, что предложение, сделанное пассажирам, «значительно превышает установленное законом требование — примерно на 30 процентов». Но туристов такой расклад не устраивает и они планируют подавать в суд для полного возмещения.