Российские туристы застряли на роскошном круизном лайнере в Антарктике и устроили голодовку

Более 170 пассажиров, включая российских туристов, застряли на роскошном круизном лайнере в Антарктике. Россияне начали протестовать на борту и устроили голодовку.

Обстановка на круизном лайнере SH DIANA. Видео © SHOT

По данным SHOT, по пути в Антарктиду у судна SH DIANA возникли неполадки с двигателем, и из-за этого круизной компании Swan hellenic пришлось отменить эпическую поездку. Сейчас судно ползёт со скоростью 6 узлов (11 км/ч) к городу Ушуайе на юге Аргентины. Оно должно прибыть туда в субботу. Затем на борт должна подняться группа инженеров, чтобы устранить неполадку перед его следующим рейсом 3 декабря.

Бастующие туристы на круизном лайнере SH DIANA. Фото © SHOT

Бастующие туристы на круизном лайнере SH DIANA. Фото © SHOT