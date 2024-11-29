Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край

Заведующая детским садом в Ставропольском крае незаконно забирала у своих сотрудников деньги, полученные в виде премий и материальной поддержки. В итоге она присвоила более 400 тысяч рублей. Пострадавшими от ее действий стали 10 человек. Суд приговорил её к четырем годам лишения свободы в колонии, сообщает newstracker.ru.

Республика Удмуртия

Для ликвидации последствий уничтожения химического оружия в Кизнере Удмуртии будет выделено 411 миллионов рублей. Министерство промышленности и торговли России объявило конкурс на очистку территории объекта УХО. Проект должен быть завершен до 2025 года, пишет udm-info.ru.

Ростовская область

Накануне ночью Ростовскую область подвергли атаке 24 беспилотников. По информации местных властей, среди жителей нет пострадавших, повреждений инфраструктуры не зафиксировано. 26 ноября в Таганроге была введена беспилотная опасность, и людям рекомендовали укрыться в подвалах. Вскоре тревога была отменена, никто не пострадал, сообщает rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

В Казани отец удерживал дочерей взаперти и хотел выдать их замуж. Две сестры обратились за помощью в банк на улице Пушкина, где рассказали о ситуации. По неподтвержденной информации, девушки 18 и 20 лет заявили, что отец забрал у них телефоны и документы. Он также мог закрыть их дома, а в случае непослушания применял физическую силу, пишет inkazan.ru.

Волгоградская область

12% жителей Волгограда не имеют доступа к качественной питьевой воде. Только 88% населения региона пользуются безопасной водопроводной водой, сообщает источник novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

В Нижегородской области выявлены нарушения в медицинском учреждении. Дивеевская центральная районная больница имени академика Н. Н. Блохина оказалась в центре скандала из-за нарушений трудового законодательства. Специалисты трудовой инспекции обнаружили, что нескольким работникам задерживали выплаты заработной платы или выплачивали их не полностью. Также имелись нарушения сроков осуществления выплат, сообщает newsnn.ru.

Свердловская область

В Свердловской области было открыто месторождение драгоценных камней. Мариинское геологическое образование уже зарегистрировано на государственном учете — это отвалы руд Аульского и Малышевского месторождений. В этих отвалах содержится порядка трех тонн изумрудов. Кроме того, по оценкам специалистов, месторождение содержит около тонны хризоберилла, свыше ста пятидесяти килограммов александрита и почти полтонны фенакитов, передает tagilcity.ru.

Оренбургская область

В Оренбурге закрыли одну из школ из-за вспышки ОРВИ. Учебный процесс приостановлен также в нескольких других учебных заведениях, как сообщает 56orb.ru. В Роспотребнадзоре региона отметили, что доля COVID-19 составила 1,1% от общего числа респираторных заболеваний. В целом, рост заболеваемости связан с респираторными вирусами негриппозной природы.

Тюменская область

Жительница Тюмени оказалась жертвой мошенников и перевела им почти 4 миллиона рублей. Как сообщает nashgorod.ru, ей поступило сообщение в Telegram с просьбой проверить персональные данные. В процессе переписки мошенники убедили женщину отправить деньги через банкомат на их счета. По этому делу возбуждено уголовное производство.

Омская область

Электропоезд «Финист» начнет связывать Омск, Екатеринбург и Тюмень. Как сообщает gorod55.ru, его регулярные рейсы стартуют с середины декабря. Согласно расписанию, «Финист» будет выезжать из Екатеринбурга в 6:45 и прибывать в Омск в 19:45. Обратный путь из Омска начнется в 10:57 и завершится в Екатеринбурге в 22:09 по местному времени.

Карелия

На севере Карелии за 62 миллиона рублей отремонтируют бомбоубежища. Как информирует karelinform.ru, уже подписан договор на восстановительные работы двух защитных сооружений времен Второй мировой войны. Минстрой республики поделился информацией о ходе выполнения работ.

Приморский край

В Приморском крае судно «Белокорец» застряло на мели в бухте Опричник. Его вынесло к берегу рядом с Каменкой. Как пишет vostokmedia.com, рыболовецкое судно долгое время находилось без экипажа на отстое. Предварительные данные указывают на то, что инцидент произошел из-за неблагоприятных погодных условий.

Башкирия

В Уфе на маркетплейсе появилась реклама по продаже бетонного бункера, сообщает mkset.ru. Объявление было доступно несколько дней, но его удалили за несоответствие правилам. Компания предлагала услуги по производству, транспортировке и установке укрытия.

Краснодарский край

В Краснодарском крае суд рассмотрит дело о насилии над детьми со стороны родителей, сообщает KubanPress. Выяснилось, что детей неоднократно избивали руками и металлическими предметами, оставляли в холодных помещениях без одежды и ограничивали в пище. О ситуации стало известно благодаря девочке, которая сообщила об этом учителям.

Хабаровский край

В Хабаровском крае планируется возобновление штрафов за выход на неустойчивый лед. Как сообщает transsibinfo.com, несмотря на риск, связанный с только что образовавшимся льдом, рыбаки уже начали ловлю. Зафиксированы случаи, когда автомобили проваливались под лед. В связи с этим власти решили ввести отмененный ранее штраф, который вызывал сложности в применении и неоднократно отменялся. В настоящее время используются малоэффективные предупреждения о рисках, связанных с прогулками по зимней реке.

Новосибирск

В Новосибирске был замечен эксгибиционист, пишет atas.info. Этот инцидент произошел в Академгородке, где обнаженный мужчина стоял на детской площадке. Местная жительница увидела его и сообщила об этом в социальных сетях, предостерегая граждан о необходимости быть осторожными.

Челябинская область

В Челябинске автобус сбил женщину на перекрестке, сообщает kursdela.biz. Предварительно установлено, что она переходила дорогу на красный сигнал светофора и попала под автобус, которым управлял 60-летний водитель. Пешеход скончалась на месте, и полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Хакасия

В Хакасии российская медицина внедряет технологии искусственного интеллекта, сообщает newkhakasiya.online. Искусственные нейронные сети повышают точность диагностических анализов. На профилактические исследования и диспансеризацию в 2025 году выделено 359,8 миллиарда рублей, включая средства на исследования с использованием искусственного интеллекта.

ХМАО

В ХМАО была прооперирована 48-летняя женщина с большими опухолями в брюшной полости. На протяжении четырёх лет она воспринимала это за простое увеличение веса, как пишет muksun.fm. Боли в животе заставили ее обратиться в медицинское учреждение, где диагностировали опухоли обеих яичников диаметром 40 см и весом 17-18 килограммов. Образование оказалось пограничным с низкой вероятностью злокачественности. Операция прошла без осложнений, пациентке стало легче передвигаться и дышать.

Приморский край

Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время «Прямого разговора» с жителями края затронул вопросы развития пешего туризма. Он указал на существующие трудности с пешеходными дорожками и местами для парковки, особенно на горе Фалаза. Кожемяко акцентировал внимание на необходимости улучшения инфраструктуры и рассказал о программе по созданию экологических троп. Работы начнутся в 2025 году, чтобы обеспечить комфортное использование маршрутов как для местных жителей, так и для туристов, сообщает zr.media.

Красноярский край

В Красноярском крае в отношении жительницы Лесосибирска возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Установлено, что она представилась вдовой, чтобы незаконно получить 1,25 миллиона рублей за смерть бывшего супруга на СВО. Несмотря на её заявление о незнании факта развода, было найдено доказательство, что она требовала алименты с экс-супруга в 2015 году, сообщает prmira.ru. Теперь её ждёт уголовное преследование, и решается вопрос о возврате полученных средств.

Белгородская область

Из-за атаки БПЛА на Яковлевский городской округ пострадал приют для собак в Строителе. Осколки привели к пожару, в результате которого есть пострадавшие и погибшие животные. По данным bel.ru, сейчас требуется временное жилье для тридцати собак. Власти обещали помочь с переездом животных в другие приюты и организовать ветеринарное обследование.

Пермский край