Прямая линия с Владимиром Путиным может состояться 19 декабря
Президент РФ Владимир Путин проведёт для россиян прямую линию 19 декабря, в ходе которой ответит на самые актуальные вопросы. Спросить главу государства о любой волнующей его проблеме может каждый желающий. Об это сообщил корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев у себя в телеграм-канале.
«Прямая линия с Владимиром Путиным стартует в четверг, 19 декабря, в 12:00. Эту информацию мне подтвердили сразу три источника в Кремле. Буквально на днях откроются колл-центры, через которые любой желающий сможет задать свои вопросы через Интернет, СМС, по телефону», — пишет Юнашев. Как и в предыдущие годы, мероприятие будет совмещено с большой пресс-конференцией президента.
Ранее пресс-секреарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что прямая линия и ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоятся во второй половине декабря. Кремль также собирается пригласить на мероприятие журналистов из недружественных стран, работающих в России. В 2023 году прямая линия с Путиным состоялась 14 декабря. Её смотрели более 63% телезрителей.
Life.ru