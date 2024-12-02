Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Нефть и Капитал

За ноябрь бензин АИ-95 подорожал на 1,3%. При этом Биржевые цены бензина марки АИ-92 в ноябре сократились на 0,7%, свидетельствуют данные СПбМТСБ. АИ-92 теперь стоить 59,142 тыс. руб. за т, а АИ-95 дорос до 62,682 тыс. Больше всего в ноябре подорожал мазут, он стал дороже на 6%, до 28,677 тыс., пишет oilcapital.ru.

Ставропольский край

Школьников госпитализировали с урока в Северной Осетии. Во время урока математики пятиклассники чертили фигуры. Одна из учениц достала карандаш, от которого моментально распространился едкий запах, вызвавший у четырех ее одноклассников недомогание. Все четверо детей госпитализированы, их состояние стабильное, пишет newstracker.ru.

Республика Удмуртия

В Удмуртии Верховный суд отказал медикам в выплате за вредные условия труда. В конце декабря 2023 года правительство Удмуртии исключило всех медработников, оказывающих помощь больным с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и психическими расстройствами, из перечня получателей выплат за работу во вредных условиях труда в размере не менее 4%. Прокуратура республики сначала встала на сторону медработников, но уже в судебном процессе, изменила свою позицию, пишет udm-info.ru.

Ростовская область

В отношении замгубернатора Ростовской области — министра транспорта Виталия Кушнарева возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия. Как сообщают СМИ, у чиновника изъяли пистолет «Кольт». Ранее ряд СМИ сообщал о том, что причиной задержания замгубернатора области стала взятка в размере 27 миллионов рублей, пишет rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

Медклиника развела десятки казанцев на 50 млн рублей. В Казани десятки человек брали кредиты из-за необходимого дорогостоящего лечения. Изначально всех их приглашали на бесплатное обследование, но на осмотре выявлялись чудовищные заболевания. Несмотря на ложь со стороны медиков, на пациентов наседали и запугивали серьезными последствиями. Помочь могли и в самой клинике, но для этого требовалось пройти дорогостоящее лечение. В случае, если у прибывших казанцев не было денег, то им предлагали рассрочку. За займом скрывался кредит под огромный процент, пишет inkazan.ru.

Волгоградская область

Мать отправили в колонию-поселение за гибель двоих детей в пожаре в Волгограде. Суд приговорил 33-летнюю жительницу Магадана Наталью Селихову к 1,5 годам колонии-поселения за смерть двух ее маленьких детей при пожаре в центре Волгограда, пишет издание novostivolgograda.ru. Трагедия произошла на съемной квартире по улице Двинской. Пока пьяная мать спала, ее сыновья 2 и 4 лет взяли зажигалку, лежавшую на видном месте, и стали ей играть. Шалость обернулась сильным пожаром.

Нижегородская область

Серьезные нарушения нашли при строительстве нижегородских дорог. Проверяли три объекта: надземный переход на Сормовском шоссе около ЦНИИ «Буревестник», дорогу от проспекта Ленинского Комсомола до улицы Самохвалова в Дзержинске и дорогу по улице Дубравной в Большом Мурашкине. Всего на них потратили более 252 млн рублей. Более 600 тысяч рублей придется вернуть обратно. Выяснилось, что при строительстве дороги в Дзержинске подрядчик завысил стоимость работ по устройству газона почти на полмиллиона рублей. Также на дорогах в Дзержинске и Большом Мурашкине в некоторых местах отсутствовало освещение, пишет newsnn.ru.

Свердловская область

В Свердловской области остро не хватает работников розничной торговли. Дефицит кадров исчисляется, в зависимости от компании, десятками, сотнями и даже тысячами незакрытых вакансий. В течение года ситуация немного менялась: в мае на одну вакансию приходилось 0,8 резюме, в марте — 1,3 резюме. Средний показатель за 10 месяцев текущего года составил 1,08 единиц на вакансию. Эта цифра показывает острый дефицит сотрудников, передает tagilcity.ru.

Оренбургская область

Школьнику из Оренбургского района потребовалась экстренная помощь спасателей, пишет 56orb.ru. Девятилетний мальчик при помощи электрического триммера для ногтей хотел подравнять себе брови. Когда он начал процедуру, триммер зажал кожу верхнего века. Спасатели сначала обесточили триммер, затем разобрали его на части. После ребенку помогли медики.

Тюменская область

Тюменка в белье не дает спокойно жить соседям по многоэтажке. Как пишет nashgorod.ru, на шумное поведение женщины не раз жаловались соседи. При этом разбираться с ними она выходила в нижнем белье. В таком же виде она устраивает откровенные фотосессии прямо в подъезде дома.

Омская область

Омский хоккейный клуб «Авангард» начал активно пополнять тренерский штаб иностранцами. Как пишет gorod55.ru, ассистентом главного тренера команды Ги Буше станет канадец Дэйв Барр. 64-летний канадский специалист за 20-летнюю карьеру игрока выступал в различных североамериканских лигах, в том числе в НХЛ за «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сент-Луис Блюз», «Хартфорд Вейлерс», «Детройт Ред Вингз», «Нью Джерси Девилз» и «Даллас Старз».

Карелия

Рыбак утонул на озере в Карелии. Как пишет karelinform.ru, погибший — житель поселка Лендеры. Известно, что мужчина в какой-то момент провалился под лед и не смогу выбраться. Его тело достали из воды очевидцы происшествия.

Приморский край

Рабочий день сократили из-за снегопада во Владивостоке. Как пишет vostokmedia.com, глава Владивостока Константин Шестаков советует руководителям отпустить сотрудников по домам после 14:00. Школьников ждут сокращённые уроки во второй смене.

Башкирия

Уфимская школьница получила по губам книгой от учительницы за смех, пишет mkset.ru. Внимание прокуратуры Башкортостана привлек пост в телеграм-канале об уфимской школьнице, которая после уроков попала в травмпункт. Прокуратура заинтересовалась уфимской учительницей, бросившей в лицо восьмиклассницы учебник.

Краснодарский край

Взрывотехники Росгвардии обезвредили 50-килограммовую авиабомбу времен ВОВ в Геленджике, пишет KubanPress. Ее нашли во время земляных работ вблизи морского порта. Специалисты установили, что найденный объект является советской фугасной авиационной бомбой ФАБ-50.

Новосибирск

Пожар на АЗС потушили под Новосибирском, сообщил atas.info. Заправка взорвалась в Искитиме. Специалистам удалось ликвидировать пожар. На частной заправке произошло возгорание двух емкостей по 10 кубов. Огонь распространился почти на 50 кв. м. В ликвидации пламени было задействовано 15 пожарных. В огне пострадали водитель бензовоза и сотрудница АЗС.

Челябинская область

Вооруженный грабитель пытался ограбить кулинарию в Челябинске, пишет kursdela.biz. 41-летний мужчина, угрожая продавцу пневматическим пистолетом, потребовал деньги из кассы. Успешной попытка ограбления не стала: женщина и посетитель оказали сопротивление, грабитель решил убежать. Полицейские сразу же выехали на место, быстро нашли и поймали подозреваемого.

Хакасия

Энергетики оценили риски перехода на электроотопление в Хакасии, пишет newkhakasiya.online. По их оценке, достигнуть экологического эффекта и обеспечить стабильность энергоснабжения в регионе можно только при условии принятия ряда мер как со стороны власти, так и со стороны жителей. Под это мероприятие первоначально необходимо реконструировать сети и подстанции, и строить новое с учетом возрастающей нагрузки.

ХМАО

Блогер из ХМАО арендует стадион под концерт для тяжелобольных детей, пишет muksun.fm. В Сургуте состоится большой концерт в поддержку двоих местных детей, которые страдают от редких заболеваний. Его организует югорский блогер Амирхан Магомедов. На мероприятии будут выступать популярные артисты и певцы.

Приморский край

Владивостокцы отправили в зону специальной военной операции бронеавтомобиль и маскировочные сети. Глава города Константин Шестаков поддержал инициативу и отметил постоянные меры помощи участникам СВО, пишет zr.media. Отец Илия освятил автомобиль, а Шестаков поблагодарил прихожан за их вклад и вручил памятные знаки «Владивосток — город воинской славы». Известно, что жители города активно поддерживают героев СВО и верят в их победу.

Красноярский край

В Красноярском крае депутат Павел Переверзев из Ачинского района обматерил соседку по дому при сотрудниках Росгвардии. Конфликт произошел из-за шума и громкой музыки, которую депутат включал в 5 утра. Соседка вызвала полицию, после чего Переверзев вышел в подъезд и оскорбил женщину, пишет prmira.ru. Полиция проводит проверку по факту нарушения тишины и покоя окружающих.

Белгородская область

Прокуратура Белгородской области провела проверку ООО «Протеин Технолоджи», занимающегося производством муки и гранул из мяса. Выяснилось, что предприятие неправильно утилизировало отходы, загрязнив территорию площадью более 4 тыс. кв. м. Ущерб почве составил более 1,4 млн рублей, пишет bel.ru.Прокурор подал иск в суд о взыскании компенсации за экологический ущерб. Суд удовлетворил иск, и теперь прокуратура будет контролировать процесс выплаты компенсации.



Пермский край