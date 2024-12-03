«Змеиная лихорадка»: Россияне начали раскупать символ 2025 года в надежде на успех

Небывалый ажиотаж на змей наблюдается в России — главный символ 2025 года покупают вместо кошечек и собачек. По данным SHOT , интерес жителей РФ к рептилиям резко вырос в последние месяцы 2024-го. От чешуйчатых питомцев ждут успехов в новом году.

Присмотреть заветный живой символ года можно в основном в магазинах экзотических животных. Как рассказала Telegram-каналу директор одного из них Екатерина Корпусова, змея в плане ухода проще других домашних зверюшек: не линяет, не шумит, мало и редко ест. Для комфорта чешуйчатой питомице достаточно террариума с подогревом, воды и укрытия. Главное — подобрать правильный размер жилья.

Самая бюджетная змейка вроде маисового полоза обойдётся в пять-восемь тысяч рублей, а вот королевский питон или императорский удав влетит в копеечку — от 50 до 100 тысяч рублей и даже больше. Для тех, кто не готов пригревать змею на груди и ухаживать за ней в 2026 году под знаком Лошади и далее, есть опция взять рептилию в аренду на фотосессию. Обойдётся такое предновогоднее развлечение в среднем в 20 тысяч рублей.