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3 декабря, 12:41

«Змеиная лихорадка»: Россияне начали раскупать символ 2025 года в надежде на успех

SHOT: В России начался небывалый ажиотаж на змей в преддверии 2025 года

Россияне стали раскупать главный символ 2025 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Россияне стали раскупать главный символ 2025 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Небывалый ажиотаж на змей наблюдается в России — главный символ 2025 года покупают вместо кошечек и собачек. По данным SHOT, интерес жителей РФ к рептилиям резко вырос в последние месяцы 2024-го. От чешуйчатых питомцев ждут успехов в новом году.

Присмотреть заветный живой символ года можно в основном в магазинах экзотических животных. Как рассказала Telegram-каналу директор одного из них Екатерина Корпусова, змея в плане ухода проще других домашних зверюшек: не линяет, не шумит, мало и редко ест. Для комфорта чешуйчатой питомице достаточно террариума с подогревом, воды и укрытия. Главное — подобрать правильный размер жилья.

Самая бюджетная змейка вроде маисового полоза обойдётся в пять-восемь тысяч рублей, а вот королевский питон или императорский удав влетит в копеечку — от 50 до 100 тысяч рублей и даже больше. Для тех, кто не готов пригревать змею на груди и ухаживать за ней в 2026 году под знаком Лошади и далее, есть опция взять рептилию в аренду на фотосессию. Обойдётся такое предновогоднее развлечение в среднем в 20 тысяч рублей.

Как украсить дом к Новому году 2025: Идеи, которые понравятся Зелёной Деревянной Змее
Как украсить дом к Новому году 2025: Идеи, которые понравятся Зелёной Деревянной Змее

Ранее Life.ru рассказывал, как угодить Зелёной Деревянной Змее при украшении новогодней ёлки. Лесную красавицу в преддверии боя курантов стоит нарядить в игрушки изумрудных и малахитовых цветов. Лишними не станут и оттенки синего, золотого, белого. А при планировании образа для встречи 2025-го лучше исключить синюю и чёрную одежду, которая может вступить в конфликт с рептилией и спугнуть позитивную энергию.

Илья Пушкарев
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