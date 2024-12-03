Осталось 48 часов: Подросток из РФ находится в критическом состоянии после страшной аварии на Бали

Подросток из России попал в реанимацию после страшной аварии с мотоциклом на Бали. Парень в критическом состоянии, но индонезийские врачи отказываются передавать родственникам и российским врачам какую-либо информацию и документы о ходе лечения. Об этом сообщает SHOT.

Подросток из России находится в реанимации после аварии на Бали. Видео © SHOT

Близкие парня рассказали телеграм-каналу, что в ночь с 29 на 30 ноября 16-летний Ярослав Жуков ехал на байке по дороге и попал в ужасную аварию. Парня госпитализировали в Ngoerah General Hospital со множественными переломами, разрывом желудка и мочевого пузыря. В этой же больнице его прооперировали 30 ноября.

Медики из России пытаются контролировать состояние Ярослава онлайн.

»После операции пациент достиг критического состояния, но, как оказалось, в реанимации нет врачей, только медсестра, которая знать не знала, что нужно делать. Чудом стабилизировали», — рассказали врачи.

Индонезийские медики наотрез отказываются выдавать родителям Ярослава документы, связанные с его обследованиями и лечением. Максимум, чего удалось добиться — это файл с компьютерной томографией, но без сделанного контраста эти документы бесполезны. Парню, по их словам, требуется срочная диагностика. Врачи опасаются, что у Ярослава начнётся отёк головного мозга, что уже грозит летальным исходом. Без адекватной противошоковой терапии у парня есть максимум 48 часов — счёт идёт на минуты.