В России предложили ужесточить наказание за взятки от одного миллиарда рублей

Он отметил, что в России за последние годы было немало резонансных уголовных дел, связанных с огромными взятками. Например, дело бывшего министр экономического развития Алексея Улюкаева, отсидевшего срок за взятку в два миллиона долларов, или дело экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки на сумму 1,185 миллиарда рублей, а также в растрате почти четырёх миллиардов рублей. Бородин считает, что наказания по статье 290 УК РФ — «Получение взятки» (максимальное составляет 15 лет колонии) — слишком мало для тех, кто берёт огромные суммы денег.