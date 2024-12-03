В России предложили ужесточить наказание за взятки от одного миллиарда рублей
Общественник Бородин предложил ужесточить наказание за взятки от 1 млрд рублей
В России предложили ужесточить наказание за взятку размером от одного миллиарда рублей. Как сообщает SHOT, автором инициативы выступал глава Фонда по борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Он отметил, что в России за последние годы было немало резонансных уголовных дел, связанных с огромными взятками. Например, дело бывшего министр экономического развития Алексея Улюкаева, отсидевшего срок за взятку в два миллиона долларов, или дело экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки на сумму 1,185 миллиарда рублей, а также в растрате почти четырёх миллиардов рублей. Бородин считает, что наказания по статье 290 УК РФ — «Получение взятки» (максимальное составляет 15 лет колонии) — слишком мало для тех, кто берёт огромные суммы денег.
В связи с этим он предлагает рассмотреть возможность ужесточения трёх статей УК РФ: ст. 290 — «Получение взятки», ст. 291 — «Дача взятки», ст. 291.1 — «Посредничество во взяточничестве»
За получение взятки размером более одного миллиарда рублей глава ФПБК призывает лишать свободы на срок от 25 лет, а также назначать штраф в размере до пятисоткратной суммы взятки. Своё обращение он направил в Государственную думу.
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