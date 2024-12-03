Стал известен владелец самой дорогой квартиры в Москве — роскошного пентхауса за 4,3 млрд

Самая дорогая квартира в Москве — роскошный пентхаус на Пречистенской набережной за 4,3 млрд рублей — принадлежит бывшей невестке умершего долларового миллиардера и депутата Госдумы Бориса Зубицкого. Об этом сообщает SHOT.













По данным телеграм-канала, владелица хором 413 м² с видом на «Музеон» и памятник Петру I — 49-летняя бизнесвумен Виктория Казак. Её свёкром был депутат III-VI созывов Госдумы Борис Зубицкий, основавший кузбасский промышленно-металлургический холдинг с основным активом ПАО «Кокс» (полезные ископаемые, уголь, руда, чугун). В 2017 году Зубицкий умер на 70-м году жизни. За его наследство и акции начался спор между сыновьями Евгением и Андреем, в который втянулась и жена последнего Виктория Казак. Вскоре муж передал ей 16% акций «Кокса», и начались разбирательства Виктории с Евгением Зубицким.

В 2021 году Виктория резко отозвала все иски, продала свою долю в «Коксе» (акции оценивались в $100 млн) и вышла из компании. В том же году она стала собственницей фантастически дорогой квартиры в Москве. Той самой, что когда-то принадлежала её свёкру Борису Зубицкому.

И вот теперь Казак продаёт недвижимость. Просит за шестикомнатную квартиру в элитном ЖК Copper House 4 287 032 000 рублей. За эти деньги покупатель получит три спальни с собственными ванными и гардеробными, кабинет, тренажёрный зал, гостевой санузел и постирочную. Отделано всё дорогим деревом, мрамором и кожей.