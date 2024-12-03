Четверг стал самым активным днём «Чёрной пятницы» Ноябрь славится своими распродажами, а «Чёрная пятница» традиционно является одним из самых оживлённых периодов для шопоголиков и искателей выгодных предложений. Каждый год он длится до двух недель. Однако в этом году распродажу скорее стоит называть «Чёрным четвергом». 3 декабря, 13:09 Самым активным днём «Чёрной пятницы» стал четверг. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Во время «Чёрной пятницы» россияне уделили шопингу намного больше времени, чем обычно. При этом, вопреки названию распродажи, самым активным днём недели по объёму купленных товаров стал четверг — 20% всех покупок за время акции совершались именно в этот день. Следующей по активности стала суббота. На неё пришлось 16% приобретений. А вот сама пятница с долей в 15% заняла лишь третье место. Таковы результаты исследования данных продаж в интернет-магазине МегаФона.

Интересно, что большинство покупателей (80%) предпочитали приходить за товаром самостоятельно и только 20% выбрали в качестве способа получения товара доставку курьером и в том числе экспресс-доставку. Остальные 80% забирали товар в салоне.

Максимум внимания распродажам россияне уделяли в разгар рабочего дня. Число заказов кратно возрастало после 10:00, а пик покупательской активности пришёлся на период с 11 часов утра до полудня. В течение дня она сохранялась на высоком уровне и постепенно спадала к восьми часам вечера.

Кроме традиционных смартфонов и наушников, в топ-3 товаров по числу продаж попали средства для защиты и ухода за гаджетами — в частности, стёкла и плёнки для экранов смартфонов. Самыми популярными брендами смартфонов, выбираемыми россиянами в дни «Чёрной пятницы», стали Apple, Samsung и Xiaomi. Среди наушников также лидировала продукция Apple, Xiaomi, а также наушники Stellarway.

Результаты «Чёрной пятницы» оказались привычно выше итогов распродажи «11.11», которую ещё называют «День холостяка»). Уже в первую неделю «Чёрной пятницы» продажи смартфонов превысили недельный результат распродажи «11.11» на 17%, умных часов — в 6 раз, а наушников — в 5 раз.

Распродажа проходила в интернет-магазине с 15 по 30 ноября. Со скидкой можно было приобрести не только гаджеты и аксессуары, но и различные подписки, страховки и антивирусы. Покупатели сэкономили на приобретённых товарах от 3% до 50% от обычной цены.

История «Чёрной пятницы» уходит корнями в XIX век, а само название день получил в 1966 году в США, где распродажи начинались в последнюю пятницу ноября. Есть несколько версий, почему её назвали «чёрной»: согласно одной из них, так окрестили сильные пробки после Дня благодарения, который проводится в последний четверг ноября. Другая версия связана с традицией в американском бухгалтерском учёте отмечать прибыль чёрным цветом.

Авторы Валерия Мишина