Путин прибыл в центр, где проходят реабилитацию бойцы СВО после ранения

Президент России Владимир Путин прибыл в АО «ЦИТО» (Центр инновационных технологий в ортопедии), где разрабатываются протезы и проходит реабилитация военнослужащих, получивших ранения в зоне специальной военной операции. Этот визит приурочен к Международному дню инвалидов, который был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году и отмечается ежегодно 3 декабря.

АО «ЦИТО» производит широкий спектр индивидуальных технических средств реабилитации, включая высокотехнологичные протезы и ортопедические аппараты для верхних и нижних конечностей. В процессе изготовления протезно-ортопедических изделий предприятие активно использует компоненты собственного производства, что позволяет снизить зависимость от зарубежных поставок.