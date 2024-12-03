Злобный пёс ворвался на лекцию во Владикавказе и покусал студентов

Собака ворвалась на лекцию к студентам и искусала несколько человек во Владикавказе. По данным SHOT, одного человека госпитализировали

Во Владикавказе собака ворвалась на лекцию и искусала несколько студентов. Видео © SHOT

Агрессивный пёс сорвал пару в Северо-Осетинской медицинской академии. Он носился между столами и нападал на студентов, который отбивались руками и кулаками. Пострадало несколько человек, одного парня увезли в больницу.