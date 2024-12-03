Five Public стал группой компаний

Five Public, входящий в состав News Media Holding, провёл ребрендинг и объединил под своим брендом собственные медиапроекты. В результате большой реконструкции бизнеса были пересмотрены структура и визуализация. Теперь это четыре самостоятельных продукта: «Региональная сеть городских сообществ № 1», «Паблистеры», развлекательный спецформат «Тесты № 1» для регионов, а также медиа о настоящем и будущем России «АЧБД».

Five Public провёл ребрендинг и объединил собственные медиапроекты. Видео © Life.ru

«Сегодня Five Public — это хаб собственных медиапроектов и команда молодых медиаменеджеров, которые с азартом смотрят на рынок новых медиа. Мы развиваем собственные издания и проектируем медиапространства любой сложности для широкого рынка», — рассказал генеральный директор Five Public Игорь Селенов.

«Региональная сеть сообществ № 1» состоит из 43 новостных городских сообществ в телеграме и во «ВКонтакте» в 28 регионах России. Она позволяет создать оазисы городской жизни в digital-пространстве. Оперативность, качество, лёгкий ToV и акцент на самом важном — факторы популярности сообществ, которые читают как простые горожане, так и предприниматели и чиновники.

«Паблистеры» — это команда бренд-журналистов, которая помогает бизнесу победить в медиаигре. В неё входят менеджеры, которые визионируют стратегии и направляют ресурсы команды, бренд-журналисты работают со смыслами, упаковывают форматы и тексты, шеф-редакторы продюсируют контент и выстраивают архитектуру медиа, а также дизайнеры, которые искусно создают визуальный образ бренда.

АЧБД — медиа о настоящем и будущем в России, а «Тесты № 1» представляют развлекательный формат для регионов с возможностью интеграции рекламных форматов.