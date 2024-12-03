News Media Holding вошёл в шорт-лист Премии Рунета – 2024
Объявлен шорт-лист Премии Рунета – 2024
Завершилось голосование Экспертного Клуба, в результате которого сформированы шорт-листы для каждой номинации Премии Рунета – 2024. Экспертный Совет в настоящее время голосует за трёх равноправных лауреатов в каждой номинации, которые будут удостоены награды и получат статуэтку Премии.
В список вошёл News Media Holding. Полный перечень финалистов можно найти здесь.
Также продолжается Народное голосование, где каждый желающий может поддержать своего любимого автора горизонтального контента. Осталась всего неделя до торжественной церемонии Премии Рунета.
«Каждый голос важен, и каждая поддержка формирует ландшафт современного рунета. Это действительно этап, в котором всякое мнение может стать решающим. Народное голосование — это ваше время, и ваша возможность проявить активность, поддерживая тех, кто создает контент, вызывающий восхищение», – отметила Екатерина Демкина, исполнительный директор РАЭК.
Церемония награждения лауреатов 2024 года состоится 9 декабря в Третьяковской галерее.
Премия Рунета – старейшая и престижная награда в области высоких технологий и интернета. Это премия для компаний, желающих продемонстрировать свои инновации и достижения, а также возможность заявить о себе на уровне всей страны и получить признание представителей отрасли. Организатор Премии — РАЭК, при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Президентского Фонда Культурных Инициатив.
Vk.ru/Премия Рунета