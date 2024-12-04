Пьяный барабанщик из Уфы устроил смертельное ДТП, протаранив оформлявшую аварию женщину

В Уфе пьяный музыкант на скорости сбил сотрудника ДПС и женщину, которые оформляли ДТП на Сельской Богородской улице. Об этом сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, в анализах барабанщика кавер-группы NEWMAN Владимира Сироткина было обнаружено 0,906 мг/л алкоголя, что равно десяти бутылкам пива или бутылке водки.

В Уфе пьяный барабанщик сбил сотрудника ДПС и женщину, которые оформляли ДТП. Видео © SHOT

Вечером 3 декабря Сироткин разъезжал по Уфе на автомобиле Kia Rio. На Сельской Богородской улице барабанщик увидел ДТП с участием Renault Logan и Skoda Octavia. Он выехал на встречную полосу, пытаясь объехать аварию, но сбил сотрудника ДПС и 45-летнюю женщину, которую ударом отбросило на ехавшую по встречке Toyota Rav. Уфимку доставили в реанимацию в состоянии комы. Врачи пытались спасти пострадавшую в течение получаса, но она скончалась, не приходя в сознание.

ДПСник Ленар Мингаров выжил и находится в больнице. Он несёт службу с 1996 года, награждён медалью МВД России «За отличие в службе» трёх степеней.