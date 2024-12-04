Долгожитель из Индии вышел из тюрьмы после 36 лет заключения

Расикт Мондал, 104-летний житель Индии, был освобождён из исправительного учреждения в округе Мальда, Западная Бенгалия, после 36 лет заключения. Об этом сообщает NDTV.

Мужчина был приговорён в 1988 году за убийство своего брата в результате земельного спора. Несмотря на многочисленные попытки обжалования приговора, индийские суды отклоняли его просьбы об освобождении.

В течение срока заключения Мондал один раз был отпущен под залог на год, но затем вернулся в тюрьму. На момент освобождения он не помнил, сколько лет провёл за решёткой. Он лишь сказал: «Казалось, это никогда не кончится».

После освобождения Мондал выразил желание посвятить себя садоводству и общению с семьёй. «Теперь, когда я свободен, я могу полностью посвятить себя своей страсти — уходу за растениями в маленьком саду во дворе. Я скучал по своей семье и внукам. Хочу быть с ними», — подчеркнул он.

Сын Мондала, сопровождавший его во время выхода из исправительного учреждения, уточнил, что его отцу 104 года, несмотря на то, что сам Расикт утверждал, что ему 108. Руководство тюрьмы подтвердило возраст заключённого по записям.

Освобождение Мондала стало возможным благодаря решению Верховного суда, который постановил, что каждый заключённый имеет право на освобождение, если он не совершал противоправных действий в период заключения. Представители Департамента исправительных учреждений отметили, что это один из редких случаев, когда столетние заключённые содержатся в тюрьмах штата.