Проект «SHOT ПРОВЕРКА» вошёл в список лауреатов премии «Марка № 1»

Названы лауреаты ежегодной Национальной премии доверия покупателей «МАРКА № 1 в РОССИИ — 2024». За лучших производителей товаров и услуг проголосовали десятки тысяч россиян по всей стране — от Калининграда до Владивостока.

С сентября по конец октября 2024 года потребители выразили своё отношение к производителям различных товаров и компаниям, предоставляющим услуги, заполнив в электронных СМИ и в социальных сетях открытые анкеты и вписав в них названия лучших из лучших.