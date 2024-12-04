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4 декабря, 14:57

Проект «SHOT ПРОВЕРКА» вошёл в список лауреатов премии «Марка № 1»

Названы лауреаты ежегодной национальной премии «Марка № 1»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Названы лауреаты ежегодной Национальной премии доверия покупателей «МАРКА № 1 в РОССИИ — 2024». За лучших производителей товаров и услуг проголосовали десятки тысяч россиян по всей стране — от Калининграда до Владивостока.

С сентября по конец октября 2024 года потребители выразили своё отношение к производителям различных товаров и компаниям, предоставляющим услуги, заполнив в электронных СМИ и в социальных сетях открытые анкеты и вписав в них названия лучших из лучших.

Знак качества и признание россиян получили:

«Услуги и сервис»:

  • Банк ВТБ (ПАО),
  • сеть химчисток «ДИАНА»,
  • HOFF,
  • маркетплейс товаров для здоровья «ЗДРАВСИТИ»,
  • сеть фитнес-клубов «С.С.С.Р»,
  • M’ISTRAL HOTEL& SPA,
  • платёжный сервис «КОШЕЛЁК ЦУПИС»,
  • газета «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»,
  • НОВОЕ РАДИО,
  • «ГАЗЕТА.RU»,
  • телеграмм-канал SHOT с проектом «SHOT ПРОВЕРКА» и другие.

«Продовольственные товары»:

  • «ПИКАНТА»,
  • крупы и каши «УВЕЛКА»,
  • «SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»,
  • «РУССКАЯ КАРТОШКА»,
  • снеки кукурузные «СЫРBALL»,
  • «РУССКИЕ СУХАРИКИ»,
  • сухие готовые завтраки «СЫТОПУЗ»,
  • коктейли ED Smart компании NL International,
  • кондитерские изделия MIREL и другие.

«Непродовольственные товары»:

  • TOREX,
  • «ВОЛХОВЕЦ»,
  • «ТАРКЕТТ»,
  • корма для животных BEST DINNER,
  • средства защиты растений «АВГУСТ»,
  • AOS,
  • BIMAX,
  • электротехника IEK,
  • «ОСНОВИТ»,
  • «Заводъ братьевъ Крестовниковыхъ. Купажъ»,
  • планетарные миксеры STARWIND,
  • антибактериальные средства AURA,
  • «Я САМАЯ»,
  • батарейки «ТЕСТ НА ПРАВДУ» и многие другие.

«Медицинские товары»:

  • ФЛЕБОДИА® 600
  • СИНУПРЕТ
  • ВИТРУМ
  • АРТРА
  • КАЛЬЦИЙ Д3 НИКОМЕД
  • СЕПТОЛЕТТЕ
  • БАКСЕТ
  • КАГОЦЕЛ
  • ВИТАПРОСТ
  • СНУП
  • тонометры MICROLIFE и другие.

Полный список лауреатов — 2024 собран здесь.

Вручение наград «МАРКИ № 1 в РОССИИ — 2024» состоится 14 декабря 2024 года в Государственном Кремлёвском дворце.

Александра Вишнякова
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