Проект «SHOT ПРОВЕРКА» вошёл в список лауреатов премии «Марка № 1»
Названы лауреаты ежегодной национальной премии «Марка № 1»
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Названы лауреаты ежегодной Национальной премии доверия покупателей «МАРКА № 1 в РОССИИ — 2024». За лучших производителей товаров и услуг проголосовали десятки тысяч россиян по всей стране — от Калининграда до Владивостока.
С сентября по конец октября 2024 года потребители выразили своё отношение к производителям различных товаров и компаниям, предоставляющим услуги, заполнив в электронных СМИ и в социальных сетях открытые анкеты и вписав в них названия лучших из лучших.
Знак качества и признание россиян получили:
«Услуги и сервис»:
- Банк ВТБ (ПАО),
- сеть химчисток «ДИАНА»,
- HOFF,
- маркетплейс товаров для здоровья «ЗДРАВСИТИ»,
- сеть фитнес-клубов «С.С.С.Р»,
- M’ISTRAL HOTEL& SPA,
- платёжный сервис «КОШЕЛЁК ЦУПИС»,
- газета «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»,
- НОВОЕ РАДИО,
- «ГАЗЕТА.RU»,
- телеграмм-канал SHOT с проектом «SHOT ПРОВЕРКА» и другие.
«Продовольственные товары»:
- «ПИКАНТА»,
- крупы и каши «УВЕЛКА»,
- «SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»,
- «РУССКАЯ КАРТОШКА»,
- снеки кукурузные «СЫРBALL»,
- «РУССКИЕ СУХАРИКИ»,
- сухие готовые завтраки «СЫТОПУЗ»,
- коктейли ED Smart компании NL International,
- кондитерские изделия MIREL и другие.
«Непродовольственные товары»:
- TOREX,
- «ВОЛХОВЕЦ»,
- «ТАРКЕТТ»,
- корма для животных BEST DINNER,
- средства защиты растений «АВГУСТ»,
- AOS,
- BIMAX,
- электротехника IEK,
- «ОСНОВИТ»,
- «Заводъ братьевъ Крестовниковыхъ. Купажъ»,
- планетарные миксеры STARWIND,
- антибактериальные средства AURA,
- «Я САМАЯ»,
- батарейки «ТЕСТ НА ПРАВДУ» и многие другие.
«Медицинские товары»:
- ФЛЕБОДИА® 600
- СИНУПРЕТ
- ВИТРУМ
- АРТРА
- КАЛЬЦИЙ Д3 НИКОМЕД
- СЕПТОЛЕТТЕ
- БАКСЕТ
- КАГОЦЕЛ
- ВИТАПРОСТ
- СНУП
- тонометры MICROLIFE и другие.
Полный список лауреатов — 2024 собран здесь.
Вручение наград «МАРКИ № 1 в РОССИИ — 2024» состоится 14 декабря 2024 года в Государственном Кремлёвском дворце.