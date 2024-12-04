Причастный к подрыву «Невского экспресса» Косолапов* внесён в список террористов

Павел Косолапов*, причастный к подрыву «Невского экспресса» в 2007 году, включён в список террористов и экстремистов. Информация об этом размещена на сайте Росфинмониторинга.

Теракт произошел 13 августа 2007 года, когда поезд 166, следовавший по маршруту Москва-Санкт-Петербург, был подорван под Малой Вишерой. В результате инцидента пострадали 60 человек, из которых 30 были госпитализированы, однако жертв не было.

Представитель областной прокуратуры сообщил, что теракт был организован группой, связанной с известным чеченским боевиком Доку Умаровым. Косолапов* обвиняется в организации теракта, изготовлении и установке взрывного устройства, его дело выделено в отдельное производство. Мужчина объявлен в розыск.

Осенью 2007 года по подозрению в причастности к теракту были задержаны жители Ингушетии Саламбек Дзахкиев и Макшарип Хидриев, которые, по версии следствия, приобрели и доставили взрывчатку в Маловишерский район Новгородской области. В январе 2010 года Новгородский областной суд признал их виновными по статье 222 УК РФ (незаконный оборот взрывчатки организованной группой). Дзахкиев также был признан виновным по статье 162 УК РФ (разбой). Хидриев получил четыре года колонии общего режима, а Дзахкиев — десять лет строгого режима.