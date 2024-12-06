Учёные выяснили, какая страшная катастрофа настигнет Европу уже в 2025 году Голландские учёные считают, что в 2025 году в Европе начнётся катастрофа. Её последствиями станет лютый холод. Страны Европы ждёт «глубокая заморозка». 5 декабря, 21:33 Европу ждут сибирские морозы. Обложка © Shutterstock AI

О том, что система океанических течений АМОЦ может остановиться, учёные заговорили ещё в 1960 году. Но только сейчас появились компьютерные модели, которые подтверждают: до катастрофы в Европе остался один шаг.

Что такое АМОC

В России широко известно течение Гольфстрим, которое огибает Европу и приносит в неё тепло с экватора Атлантики. Однако в Атлантическом океане действует целая система течений, которые представляют собой огромную конвейерную ленту, переносящую тепло, холод и питательные вещества по всему океану. Одни течения действуют на поверхности океана, другие — в глубинах. А вся система называется АМОЦ — Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция.

АМОЦ, или AMOC, если писать латинскими буквами, сама является частью огромной системы течений, которую называют термохалинной циркуляцией. Через неё Атлантика связана с Тихим океаном системой тёплых течений, огибающих Антарктиду. Перемещение воды связано с тем, что вода Атлантики более солёная, чем в Тихом океане.

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция. Фото © Wikipedia

Но вернёмся к Европе. Её мягкий климат обусловлен течением Гольфстрим, несущим на север Атлантики нагретые воды. На экваторе океанская вода испаряется, нагретая вода Гольфстрима становится более солёной и тяжёлой. У европейского континента она начинает охлаждаться, становится ещё тяжелее и, опускаясь на дно, разворачивается у берегов Гренландии обратно на юг. Лишь отдельные рукава Гольфстрима огибают Скандинавию и приносят тепло в Северный Ледовитый океан. Основная масса воды уходит обратно, образуя гигантское глубинное течение, достигающее берегов Антарктиды.

Уже в начале 2024 года европейские учёные опубликовали результаты исследований, которые повергли их в шок. Оказалось, что остановка AMOC может занять не тысячелетия, как считалось ранее, и даже не сто лет. Кардинальные изменения могут произойти буквально за годы.

Учёные: течения Атлантики ждёт катастрофа

Чтобы получить такие результаты, группа голландцев из университета в Утрехте под руководством доктора философии, специалиста в области физики климата Рене ван Вестена создала на суперкомпьютере сложную климатическую модель AMOC и включила в неё изменения климата за последние годы, в том числе активное таяние ледников Гренландии. Модель включала в себя все известные данные за последние 2000 лет.

Топографическая карта северных морей и приполярных бассейнов с поверхностными течениями (сплошные кривые) и глубинными течениями (пунктирные кривые), которые образуют часть Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции. Цвета кривых указывают приблизительные температуры. Фото © climate.nasa.gov

Результаты ошеломили. Оказалось, Европа уже стоит на грани катастрофы. Изменения, которые вот-вот начнутся, будут необратимы. В статье «Атлантический океан приближается к критической точке», опубликованной на ресурсе The Conversation, Рене ван Вестен утверждает, что данные, полученные с океанических датчиков за последние 10 лет, указывают на то, что AMOC в 2023 году замедлилась до рекордных значений. Ледники тают, а точка невозврата почти пройдена. «Как только пресная вода с ледников перекроет Гольфстрим, мы станем свидетелями экстремальных изменений в Европе», — пишет ван Вестен.

Последствия катастрофы для Европы и мира

Если океанические течения Атлантики остановятся или (что скорее) изменят направление, Европу ждёт катастрофа. Она понесёт на себе основную тяжесть последствий. Зимние температуры будут такими же, как в Сибири, — до -30 градусов. В Лондоне среднегодовая температура упадёт на 10 градусов, а в норвежском городе Бергене станет холоднее на 15 градусов. Поговорка «Что русскому хорошо, то немцу смерть» может стать актуальной. Голландцы уверены: изменения произойдут так быстро, что страны просто не успеют подготовиться к ним. Катастрофическое замедление AMOC может привести к поднятию уровня моря минимум на метр. Это станет настоящей бедой для прибрежных европейских городов. Первый удар придётся на Исландию, Данию, Норвегию, Швецию и Финляндию.

Но и мир не останется в стороне. В Южной Америке из-за замедления AMOC может стать меньше дождей, а это приведёт к засухе и жаре. В Амазонии могут поменяться местами влажный и засушливый сезоны. На Западном побережье США море затопит низины, а изменения климата приведут к тому, что целые отрасли сельского хозяйства окажутся под угрозой. Всё это может привести к голоду и отсутствию питьевой воды у миллионов людей.

Передача тепла от океана к атмосфере (слева) и увеличение теплосодержания Атлантического океана (справа), наблюдаемые при сильной AMOC. Фото © Wikipedia / nature.com

Не обойдёт беда стороной и Россию. Оледенение Северного Ледовитого океана, которое последует за падением температуры моря, может привести к ледяным заторам в устьях огромных сибирских рек, текущих на север, к разливам вод и к развороту рек в другие регионы.

Когда это произойдёт

В случае остановки AMOC Лондону не поздоровится. Фото © «Шедеврум»

По версии некоторых учёных, события могут начаться уже в 2025 году. Климатологи же из Утрехта более осторожны в прогнозах. Ван Вестен считает, что события вот-вот начнутся, но когда конкретно это произойдёт — в 2025 году или через пять лет, — говорить пока рано. Слишком мало данных: модель не учитывает повышение содержания в атмосфере Земли углекислого газа и эффекты от потепления климата. Тем не менее учёный уверен: «Мы приближаемся к критической точке».

Бьёт тревогу и климатолог из Британии Тим Лентон. Он считает, что мир стоит на пороге катастрофы, а AMOC замедлилась настолько, что можно говорить о критической точке невозврата. Он считает, что точка будет пройдена в самое ближайшее время.

Что думают о катастрофе в Европе российские климатологи?

Можно посмеяться над амбициями молодых голландских учёных. Но целый ряд умов воспринял исследование всерьёз. Известно, что в 2024 году руководство Евросоюза получило письмо, подписанное 44 серьёзными климатологами из США, Австралии, Британии, Китая, Норвегии, Израиля и ещё девяти стран. Они требовали немедленного принятия каких-то экономических решений. Однако российских учёных среди них нет. Почему? Не потому ли, что здесь остро пахнет политикой, а учёные из Утрехта слишком молоды, чтобы к ним прислушивались всерьёз?

Как оказалось, причина другая: просто российские учёные предполагают, что океан — саморегулирующаяся система. Она гораздо сложнее любой компьютерной модели. Например, океанолог и климатолог, доктор физико-математических наук Ольга Золина считает, что Гольфстрим может остановиться при одном условии — полном опреснении океанской воды. А условия, которые существуют сейчас в Атлантике, уже были однажды: их назвали Great Salinity Anomaly и наблюдали в 1960-х годах. И тогда ничего не случилось, океан сам всё отрегулировал. Но, если всё же подобный катаклизм случится, он затронет всю планету.

Авторы Майя Новик