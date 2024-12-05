Аренда коттеджей на Новый год. Как растут цены и за сколько можно снять загородный дом Цены на аренду коттеджей в Подмосковье растут с каждым днём. Как снять дом на Новый год и сколько стоит провести праздники за городом? 4 декабря, 21:23 Растёт цена на аренду загородных домов на Новый год. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander_IV

Сколько стоит аренда загородных коттеджей на Новый год

Традиционно новогодние праздники — горячий сезон для арендодателей загородных домов. В этом году на рынке складывается интересная ситуация. Посуточная аренда домов подорожала, но неравномерно. При этом аналитики не исключают и дальнейшего роста цен в среднем на 10%.

— Чаще всего под аренду строят небольшие загородные дома площадью около 60–70 квадратных метров. Наибольшей популярностью пользуются два стиля — барнхаус и хайтек. Вне праздничного периода, например в октябре – ноябре этого года, стоимость за суточную аренду такой категории дома (с отделкой класса комфорт) — около 15 000 рублей. Причем вне зависимости от локации объекта. В праздничный период в Московской области такой дом можно снять за 45–60 тысяч рублей, — рассказал руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

Если говорить о домах большей площади, около 100 квадратных метров, то они стоят значительно дороже. В обычный период средняя стоимость аренды здесь составляет 30 000 рублей. Вячеслав Котлов считает, что в новогодние праздники вряд ли удастся снять такой дом меньше чем за 100 000 рублей.

По данным «Яндекс Путешествий», средняя стоимость бронирования апартаментов — домов и квартир — на новогодний период составляет 10 760 рублей. В заказах в среднем по три человека, которые планируют провести в арендованном доме или квартире три – пять ночей. Больше 40% бронирований включают детей.

— Если говорить именно о коттеджах, топ самых популярных направлений у пользователей сервиса возглавляют Москва и Подмосковье. Бронь загородного дома на Новый год в среднем обойдётся здесь в 27 880 рублей за ночь. Таунхаус стоит чуть дешевле — 23 400 рублей за ночь. На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область. Тут цены чуть ниже: загородный дом — 25 470, таунхаус — 17 570. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край. Тут цены выше. Дом обойдётся в среднем в 39 670 рублей, а таунхаус — в 24 000 рублей, — пояснили в «Яндекс Путешествиях».

Где снять коттедж недорого на новогодние каникулы

Аренда домов в непосредственной близости от Москвы и на сам праздник может достигать 100 000 рублей и выше в зависимости от инфраструктуры участка и премиальности дома. Об этом рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

— Существуют ли более бюджетные варианты? Да, если рассмотреть более удалённые локации и смежные области. Например, полноценный тёплый дом до 120 метров во Владимирской области можно снять и за 10 000 рублей в сутки. Но опять же многое будет зависеть от сопутствующей инфраструктуры. Если в коттеджном посёлке есть детские площадки, выездная торговля, рядом лес, лыжные трассы и так далее, то цена будет выше, — добавил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева