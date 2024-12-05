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5 декабря, 09:30

В Подмосковье учитель до смерти забил жену, лишив матери троих детей

SHOT: В Подмосковье учитель математики до смерти избил жену

Учитель математики и информатики из Подмосковья до смерти избил свою жену, с которой воспитывал троих детей. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, утром 3 декабря Григорий и супруга вдвоём остались дома в селе Николо-Урюпино под Красногорском. Между ними возник скандал, в ходе которого педагог начал избивать жену. Позднее у погибшей обнаружили перелом левого верхнего рога щитовидного хряща, а также кровоподтёки на лице и теле.

Сейчас Григорий задержан. Известно, что мужчина чуть больше двух лет работал учителем математики и информатики в местной средней школе. В мае этого года он прошёл аттестацию, которая показала, что он полностью соответствует своей должности.

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Life.ru

Никита Никонов
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