В Подмосковье учитель до смерти забил жену, лишив матери троих детей

Учитель математики и информатики из Подмосковья до смерти избил свою жену, с которой воспитывал троих детей. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, утром 3 декабря Григорий и супруга вдвоём остались дома в селе Николо-Урюпино под Красногорском. Между ними возник скандал, в ходе которого педагог начал избивать жену. Позднее у погибшей обнаружили перелом левого верхнего рога щитовидного хряща, а также кровоподтёки на лице и теле.