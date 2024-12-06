Курс доллара пробьёт новую отметку на следующей неделе. Сколько будет стоить рубль К концу этой недели курс доллара стал снижаться активнее. Он уже отошёл от пиковых значений, а на следующей неделе может обновить минимум последних недель. Насколько устойчив тренд на снижение и что будет с курсом рубля? 5 декабря, 21:23 Экономисты рассказали, до какой отметки снизится курс доллара. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pla2na

Продолжит ли снижаться курс доллара

В последнее время на валютном рынке происходят значимые изменения, которые заслуживают внимательного рассмотрения. С 28 ноября курс доллара снизился на 6% и теперь составляет около 104 рублей. Центробанк продолжает активно работать на валютном рынке, ежедневно продавая валюту в объёме 8,4 млрд рублей. Так охарактеризовал обстановку на валютном рынке финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— Экономическая ситуация имеет и позитивные аспекты. Президент сообщил о значительном профиците бюджета: за десять месяцев 2024 года он достиг 2,5 трлн рублей. Это существенно превышает показатель в 580 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, — добавил Владислав Антонов.

Однако он отметил, что преждевременно говорить о развороте нисходящего тренда по рублю. Центробанк не планирует вмешиваться в сложившуюся ситуацию, и текущих объёмов недостаточно для возврата курса к заложенному в бюджет на 2024 год — 97 рублей за доллар. На локальный валютный рынок существенно влияют недавние санкции против финансового сектора, которые потребуют времени для адаптации и поиска новых финансовых механизмов.

Рыночная ситуация осложняется несколькими факторами. Внешнеторговые сделки всё чаще проводятся в национальных валютах, что снижает общую ликвидность и повышает волатильность рынка. В связи с этим курсовые колебания в 2–5%, по оценкам Владислава Антонова, станут обычным явлением.

— После скачка курса доллара выше 114 рублей Центробанк предпринял ряд мер для стабилизации курса. Во-первых, была отменена покупка валюты со стороны ЦБ, которая являлась зеркальным действием к операциям Министерства финансов в рамках бюджетного правила. Во-вторых, по наблюдениям валютных трейдеров, увеличились продажи юаня, что может говорить о валютных интервенциях со стороны ЦБ. В результате этих мер курс снизился до диапазона 103–105 рублей за доллар. Однако факторы, которые вызвали всплеск котировок, включая введённые санкции против Газпромбанка, никуда не исчезли и продолжают давить на рубль, — рассказал специалист Департамента стратегических исследований компании «ТР» Ярослав Островский.

При этом сохраняется повышенный предновогодний спрос на валюту со стороны импортёров. Более того, геополитическая напряжённость продолжает усиливаться.

— Ситуация на валютном рынке после осенних санкций против банков всё ещё далека от спокойной: предложения валюты явно недостаточно, ощущается её дефицит. Но власти и корпорации работают над настройкой нарушенных механизмов расчётов за экспорт, что вскоре должно привести к восстановлению рубля до фундаментально обоснованных уровней — это ниже 100 за доллар, 105 за евро и около 13,5 за юань. Но уже сейчас заметна стабилизация, а паника прошлой недели погашена, — считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Укрепление рубля также связано с временной коррекцией доллара на международных рынках. При этом фундаментальные факторы способны вновь усилить позиции американской валюты в ближайшие недели. Такое мнение высказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Что произойдёт с курсом валют на следующей неделе

Доллар на следующей неделе может подешеветь. Фото © ТАСС / Михаил Синицын

Для участников рынка ключевой момент — уровень в 100,50 рубля за доллар. Если курс опустится ниже этой отметки, можно будет говорить о принципиальном изменении тренда. На данный момент доллар держится около 105 рублей с ближайшим критическим уровнем в 105,75 рубля. Такие наблюдения сделал Владислав Антонов.

— Преодоление этой отметки может поставить рубль в сложное положение и потребует дополнительных стабилизационных мер от Центробанка. Текущая ситуация демонстрирует сложность и динамичность валютного рынка, где каждое движение требует анализа, — добавил Владислав Антонов.

Есть несколько отметок, до которых может дойти рубль. Самые реальные на текущий момент — это 100 и 98 рублей за доллар. В целом всё к этому и идёт потому, что интервенция от ЦБ после спекулятивного всплеска активности среди трейдеров имеет довольно серьёзный вес. Нужно помнить, что регулятор и Минфин сейчас являются фактически двумя основными игроками на валютном рынке. Более оптимистичный, но менее вероятный сценарий — 93–94 рубля за доллар. Такой прогноз сделал финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

Ярослав Островский считает, что ситуация складывается не в пользу укрепления рубля и уже на следующей неделе можно ожидать его ослабления до диапазона 106–107 рублей за доллар. Правда, при условии что ЦБ не предпримет более радикальных действий, направленных на стабилизацию курса в районе 100 рублей.

По оценкам Михаила Зельцера, в ближайшую неделю доллар может протестировать отметку 100, а юань даже временно опуститься ниже 14.

— После усилий Банка России по стабилизации валютного рынка курс доллара установится в коридоре 103–108 рублей, для евро — 109–114. Курс рубля будет зависеть от нескольких факторов. В частности, насколько удастся увеличить разницу между величинами экспорта и импорта. Сальдо менее чем 10 млрд долларов давит на российский рубль. Во многом на размер выручки повлияют недавние санкции в отношении российских банков. Показатель зависит от их оперативности в проведении платежей, — отметил руководитель Департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.

В течение этой и следующей недели на укрепление рубля будут играть ожидания по очередному увеличению ключевой ставки на предстоящем заседании Центробанка. По прогнозам — до 23% или даже до 25%. Об этом рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Такой сценарий способствует сокращению спроса на иностранные валюты. По словам Артёма Деева, это будет кстати, так как в конце года востребованность валюты растёт всегда. Но даже ставка в 25% не остановит россиян от больших трат в преддверии праздников.

Авторы Нина Важдаева