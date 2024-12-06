Как выглядели новогодние ёлки в СССР: 10 архивных фото, которые пробудят ностальгию
Новогодние ёлки СССР — это не просто праздники, а целая эпоха. Life.ru показывает, как дети радовались волшебству в Кремле и Колонном зале.
1950-е годы. Колонный зал Дома союзов, наполненный блеском ёлочных игрушек и запахом мандаринов, превращался в волшебное место, где дети забывали о холодах зимы и погружались в атмосферу праздника. Традиционная ёлка собирала сотни ребят, даря им ощущение чуда.
Новогодние ёлки СССР: как проходили праздники в Колонном зале Дома союзов. Фото © ТАСС
1953 г. Георгиевский зал Большого Кремлёвского дворца переливался огнями, отражавшимися в праздничных украшениях. Дети в нарядных платьях и костюмах со светящимися глазами участвовали в новогоднем торжестве, веря, что сказки Деда Мороза обязательно сбудутся.
Георгиевский зал Кремля и детские новогодние праздники в Советском Союзе. Фото © ТАСС
1957 г. Школьники с нетерпением ждали своего выхода на сцену и заворожённо смотрели на сверкающие декорации Георгиевского зала. Новый год дарил им не только подарки, но и воспоминания, которые они сохранят на всю жизнь.
Ностальгия по СССР: самые яркие новогодние представления для детей. Фото © ТАСС
1966 г. Дед Мороз, окружённый ребятами, рассказывал свои сказки, а дети, забыв обо всём на свете, смеялись, хлопали в ладоши и кричали: «С Новым годом!». Это было время, когда праздник казался настоящим волшебством.
Дед Мороз и Снегурочка в Кремлёвском дворце съездов: как встречали Новый год в СССР. Фото © ТАСС / Виктор Будан, Василий Егоров
1970 г. Колонный зал Дома союзов сиял яркими гирляндами и игрушками. Каждый ребёнок ощущал себя героем сказки, когда заходил под огромную новогоднюю ёлку, украшенную с любовью. Здесь жили мечты и волшебство.
Как проходили новогодние каникулы в советском спорткомплексе «Олимпийский». Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин, Валерий Христофоров
1972 г. В Кремлёвском дворце съездов дети встречали Деда Мороза и Снегурочку как настоящих сказочных героев. Их выступления наполняли праздник теплом, а подарки из волшебного мешка вызывали восторг у каждого маленького гостя.
Новый год в СССР: праздничные традиции Колонного зала Дома союзов. Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин, Валерий Христофоров
1975 г. Колонный зал Дома союзов вновь собрал детей со всей страны. На каждом шагу слышался смех, весёлые песни, а новогодняя ёлка блистала так, что казалось, — это сам Новый год зажёг её огни.
Советские новогодние спектакли: лучшие воспоминания о детских утренниках. Фото © ТАСС / Пётр Носов, Вячеслав Ун Да-Син
1978 г. Кремлёвский дворец съездов стал местом, где дети могли забыть обо всех заботах, наслаждаясь спектаклями, танцами и магией праздника. Волшебная атмосфера наполняла каждое сердце теплом и радостью.
Новогодняя ёлка в Кремле: как советские дети встречали праздник. Фото © ТАСС / Николай Малышев, Валерий Христофоров
1981 г. На арене спорткомплекса «Олимпийский» развернулось яркое шоу «Спор решит волшебник спорт». Зал, полный зрителей, заворожённо следил за артистами и сказочными персонажами, которые превращали каникулы в незабываемую сказку.
Советский Новый год: как Союзгосцирк создавал праздничное настроение. Фото © ТАСС / Александр Чумичев
1985 г. Новогоднее представление «Пусть звёзды мирно светят» в очередной раз собрало детей и взрослых вокруг большой праздничной ёлки. Дед Мороз и Снегурочка напоминали всем, что чудеса случаются, стоит только в них поверить.
Лучшие новогодние представления в СССР: Кремль, «Олимпийский» и Колонный зал. Фото © ТАСС / Валентин Соболев
Праздники уходят, но воспоминания остаются навсегда. Детский смех, сияние гирлянд, шорох подарков под ёлкой и волшебство Деда Мороза — всё это бережно хранится в сердцах тех, кто провёл своё детство в эпоху советских новогодних традиций. Эти мгновения стали символом счастья, который неподвластен времени. Ранее Life.ru рассказывал про самые популярные в СССР новогодние блюда.
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Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Лев Портер