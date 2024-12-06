Как выглядели новогодние ёлки в СССР: 10 архивных фото, которые пробудят ностальгию

1950-е годы. Колонный зал Дома союзов, наполненный блеском ёлочных игрушек и запахом мандаринов, превращался в волшебное место, где дети забывали о холодах зимы и погружались в атмосферу праздника. Традиционная ёлка собирала сотни ребят, даря им ощущение чуда.

Новогодние ёлки СССР: как проходили праздники в Колонном зале Дома союзов. Фото © ТАСС

1953 г. Георгиевский зал Большого Кремлёвского дворца переливался огнями, отражавшимися в праздничных украшениях. Дети в нарядных платьях и костюмах со светящимися глазами участвовали в новогоднем торжестве, веря, что сказки Деда Мороза обязательно сбудутся.

Георгиевский зал Кремля и детские новогодние праздники в Советском Союзе. Фото © ТАСС

1957 г. Школьники с нетерпением ждали своего выхода на сцену и заворожённо смотрели на сверкающие декорации Георгиевского зала. Новый год дарил им не только подарки, но и воспоминания, которые они сохранят на всю жизнь.

Ностальгия по СССР: самые яркие новогодние представления для детей. Фото © ТАСС

1966 г. Дед Мороз, окружённый ребятами, рассказывал свои сказки, а дети, забыв обо всём на свете, смеялись, хлопали в ладоши и кричали: «С Новым годом!». Это было время, когда праздник казался настоящим волшебством.

Дед Мороз и Снегурочка в Кремлёвском дворце съездов: как встречали Новый год в СССР. Фото © ТАСС / Виктор Будан, Василий Егоров

1970 г. Колонный зал Дома союзов сиял яркими гирляндами и игрушками. Каждый ребёнок ощущал себя героем сказки, когда заходил под огромную новогоднюю ёлку, украшенную с любовью. Здесь жили мечты и волшебство.

Как проходили новогодние каникулы в советском спорткомплексе «Олимпийский». Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин, Валерий Христофоров

1972 г. В Кремлёвском дворце съездов дети встречали Деда Мороза и Снегурочку как настоящих сказочных героев. Их выступления наполняли праздник теплом, а подарки из волшебного мешка вызывали восторг у каждого маленького гостя.

Новый год в СССР: праздничные традиции Колонного зала Дома союзов. Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин, Валерий Христофоров

1975 г. Колонный зал Дома союзов вновь собрал детей со всей страны. На каждом шагу слышался смех, весёлые песни, а новогодняя ёлка блистала так, что казалось, — это сам Новый год зажёг её огни.

Советские новогодние спектакли: лучшие воспоминания о детских утренниках. Фото © ТАСС / Пётр Носов, Вячеслав Ун Да-Син

1978 г. Кремлёвский дворец съездов стал местом, где дети могли забыть обо всех заботах, наслаждаясь спектаклями, танцами и магией праздника. Волшебная атмосфера наполняла каждое сердце теплом и радостью.

Новогодняя ёлка в Кремле: как советские дети встречали праздник. Фото © ТАСС / Николай Малышев, Валерий Христофоров

1981 г. На арене спорткомплекса «Олимпийский» развернулось яркое шоу «Спор решит волшебник спорт». Зал, полный зрителей, заворожённо следил за артистами и сказочными персонажами, которые превращали каникулы в незабываемую сказку.

Советский Новый год: как Союзгосцирк создавал праздничное настроение. Фото © ТАСС / Александр Чумичев

1985 г. Новогоднее представление «Пусть звёзды мирно светят» в очередной раз собрало детей и взрослых вокруг большой праздничной ёлки. Дед Мороз и Снегурочка напоминали всем, что чудеса случаются, стоит только в них поверить.

Лучшие новогодние представления в СССР: Кремль, «Олимпийский» и Колонный зал. Фото © ТАСС / Валентин Соболев