Китайский гороскоп 2025 для всех знаков зодиака: кому Змея окажется другом, а кому врагом Прогноз по восточному гороскопу на 2025 год. Рассказываем, что принесёт 2025 год Зелёной Змеи представителям других животных китайского календаря. Кому радоваться, а кому придётся грустить. 6 декабря, 14:00 Восточный гороскоп на 2025 год: прогноз для всех знаков. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Шедеврум, © Shutterstock / FOTODOM / kotoffei

Год Зелёной Змеи стартует 29 января 2025 года. Этот знак связан с трансформацией, скрытой энергией и мудростью. В течение года Змея будет помогать решительным, мудрым и внимательным к деталям. Но она же может добавить трудностей тем, кто привык уклоняться от ответственности. Рассмотрим, что ожидает каждый из 12 знаков зодиака восточного календаря в 2025 году.

Что ждёт Крысу в год Змеи 2025

Что ждёт Крысу в 2025 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Год рождения: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020



Для Крысы 2025 год будет полон задач, которые нельзя откладывать. Восточный гороскоп на 2025 год обещает новые карьерные возможности, если вы закроете старые дела. Начальство оценит вашу усердность, а коллеги будут готовы помочь.

Любовь

Личная жизнь будет требовать терпения. Семейные Крысы в 2025 году могут столкнуться с конфликтами, поэтому важно научиться идти на компромиссы. Одиноких ждёт интересное знакомство летом, которое перевернёт их представления о любви.

Финансы

Финансовая картина на 2025 год Змеи останется стабильной, но крупных доходов ждать не стоит. Постарайтесь откладывать деньги и избегать лишних расходов. Удачное время для покупки недвижимости или долгосрочных инвестиций.

Здоровье

Внимание к здоровью в год Зелёной Змеи 2025 поможет Крысам избежать неприятных сюрпризов. Регулярный спорт, прогулки на свежем воздухе и полноценный сон станут вашими лучшими союзниками.

Что ждёт Быка в год Змеи 2025

Восточный гороскоп для Быка на 2025 год. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Год рождения: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Быков ждут стабильность и поддержка в год Зелёной Змеи. Китайский гороскоп 2025 советует решительно действовать, чтобы добиться карьерного роста. Змея поможет реализовать планы, а отношения с близкими станут крепче.

Карьера

2025 год откроет перед Быками множество возможностей. Если вы давно мечтали о повышении или смене работы, пришло время действовать. Зелёная Змея принесёт удачу тем, кто готов учиться и брать на себя новые задачи. Сложности будут минимальными, если вы заранее распланируете свои шаги.

Любовь

Звёзды в 2025 году обещают гармонию в отношениях. Семейные Быки смогут укрепить союз, проводя больше времени вместе. Одинокие могут встретить своего человека во время путешествий или на обучающих мероприятиях. Главное — быть открытым для нового.

Финансы

Финансовая ситуация в 2025 год Змеи будет стабильной, но избегайте чрезмерных трат. Возможны неожиданные бонусы или подарки, которые приятно удивят. Если планируете крупные покупки, лучше делать их во второй половине года.

Здоровье

Забота о своём теле станет приоритетом. Регулярные обследования и переход на здоровое питание помогут сохранить энергию. Рассмотрите занятия йогой или плаванием для укрепления мышц и снятия стресса.

Что ждёт Тигра в год Змеи 2025

Тигр и год Змеи: чего ожидать в 2025. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Год рождения: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Для Тигра год Змеи станет временем испытаний. Восточный гороскоп 2025 года рекомендует сосредоточиться на долгосрочных целях. Ваши усилия в карьере и личной жизни будут вознаграждены, если вы проявите терпение.

Карьера

Тигров ждёт год интенсивной работы. На работе вам придётся доказывать свою состоятельность, но это принесёт ощутимые результаты. Руководители будут требовательны, но справедливы, так что не бойтесь брать на себя ответственность. Если мечтаете о повышении, важно проявить инициативу и уверенность в себе.



Любовь

Личная жизнь в 2025 году будет бурной. Семейным Тиграм стоит уделить внимание партнёру, чтобы избежать недопонимания. Одинокие Тигры могут встретить человека, который будет соответствовать их высоким стандартам. Но будьте осторожны: иногда ваши ожидания слишком завышены.

Финансы

Финансовая ситуация Тигров в 2025 году останется стабильной, если вы будете избегать рисковых вложений. Удачное время для сбережений, особенно в первой половине года. К концу года Змеи возможны неожиданные траты, поэтому заранее предусмотрите резервный фонд.

Здоровье

Физическая активность и правильный режим дня помогут Тиграм в 2025 году Змеи справляться с нагрузкой. Обратите внимание на питание и постарайтесь избегать излишнего стресса. Расслабляющие практики, такие как массаж или медитация, окажутся особенно полезными.

Что ждёт Кролика в год Змеи 2025

Прогноз для Кролика на 2025 год. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Год рождения: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Кроликам важно уделить внимание себе. Китайский гороскоп 2025 советует сосредоточиться на здоровье, учёбе и отношениях. Змея поддержит вас в поиске внутренней гармонии и решении накопившихся проблем.

Карьера

2025 год станет временем для самоанализа и совершенствования. Не торопитесь с резкими переменами — важно сосредоточиться на текущих проектах и избегать излишней спешки. Если Кролики давно задумывались о повышении квалификации, звёзды поддержат в этом начинании.

Любовь

Взаимопонимание с партнёром станет ключом к успеху в личной жизни в 2025 году. Одиноким Кроликам стоит уделить внимание новым знакомствам, особенно в осенний период. Гармоничные отношения будут возможны, если вы научитесь отпускать прошлые обиды.

Финансы

Финансовая ситуация у Кролика в год Змеи 2025 останется стабильной. Не стоит ожидать крупных доходов, но и значительных расходов можно избежать. Лучшее время для планирования бюджета и накоплений — весна.

Здоровье

Забота о своём здоровье станет вашей главной задачей. Посетите врача для профилактических осмотров и займитесь физической активностью. Йога или прогулки на свежем воздухе помогут сохранить внутренний баланс.

Что ждёт Дракона в год Змеи 2025

Дракон в 2025 году: карьера, любовь и финансы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Год рождения: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Для Драконов 2025 год станет временем амбиций. Восточный гороскоп по знакам зодиака обещает успех тем, кто готов к переменам. Это год больших возможностей в карьере, личной жизни и финансах.

Карьера

2025 год станет для Драконов временем решительных перемен. Змея подарит вам уверенность, которая поможет справиться с любыми задачами. Руководство заметит ваши успехи, а коллеги поддержат амбициозные проекты. Если планируете запуск нового бизнеса, это удачный момент для начала.

Любовь

Драконы будут окружены вниманием в 2025 году. Семейные представители знака укрепят отношения через совместные путешествия или новые хобби. Одиноким звёзды советуют быть открытыми для встреч — возможно, любовь поджидает вас совсем рядом.

Финансы

Год Змеи 2025 будет финансово успешным, если вы правильно распределите ресурсы. Вложения в образование или развитие принесут хорошие результаты. Однако избегайте необдуманных трат в первой половине года.

Здоровье

Энергия Драконов будет на высоте, но важно следить за режимом дня. Регулярные тренировки и достаточный отдых помогут избежать перенапряжения. Занимайтесь укреплением иммунитета, особенно в зимний период.

Что ждёт Змею в год Змеи 2025

Гороскоп для Змеи на 2025 год. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Год рождения: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Для Змей 2025 год будет временем триумфа. Китайский гороскоп 2025 по знакам зодиака говорит, что это ваш год — воспользуйтесь всеми шансами, чтобы укрепить свои позиции. Отношения и карьера принесут гармонию и радость.

Карьера

Для Змей 2025 год станет временем, когда звёзды на их стороне. Вас ждут карьерные успехи, особенно если проявите решительность. Возможны неожиданные предложения о сотрудничестве, которые откроют новые горизонты. Если давно планировали начать что-то новое, сейчас самое время.

Любовь

Личная жизнь будет насыщенной и яркой. Семейные Змеи почувствуют вторую волну романтики в отношениях. Одинокие могут рассчитывать на множество интересных знакомств в 2025 году, из которых одно может перерасти в нечто большее.

Финансы

Финансовая удача будет сопутствовать Змеям весь 2025 год. Главное — не забывайте планировать расходы и избегать излишеств. Инвестиции в крупные проекты будут особенно успешны.

Здоровье

Забота о своём теле и душе поможет избежать стресса. Рассмотрите занятия спортом или медитацией для поддержания равновесия. Здоровое питание и регулярный отдых станут залогом вашей продуктивности.

Что ждёт Лошадь в год Змеи 2025

Что ждёт Лошадь в год Зелёной Змеи 2025. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Год рождения: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Лошадь в 2025 году ждёт насыщенный и продуктивный период. Восточный гороскоп 2025 предсказывает успех в карьере, новые знакомства и финансовую стабильность. Главное — не упускать возможности, которые подарит Змея.

Карьера

Лошади будут на пике активности в 2025 году. Змея поможет проявить себя в работе и завоевать уважение коллег. Новые проекты и идеи будут встречены с энтузиазмом, особенно если вы приложите усилия к их реализации. Главное — не откладывайте важные дела на потом.

Любовь

Личная жизнь Лошадей заиграет новыми красками в 2025 году Змеи. Семейные представители знака укрепят свои связи через совместные достижения и путешествия. Одинокие встретят интересных людей, но важно быть искренним, чтобы не упустить свою судьбу.

Финансы

Финансовая стабильность в 2025 году гарантирована, если вы будете осторожны в тратах. Возможны неожиданные доходы или премии, которые укрепят ваше материальное положение. Избегайте авантюрных сделок.

Здоровье

Постарайтесь поддерживать активный образ жизни. Спорт и прогулки на свежем воздухе помогут Лошадям в 2025 году справляться с нагрузками. Обратите внимание на правильное питание и режим сна.

Что ждёт Козу в год Змеи 2025

Восточный прогноз для Козы на 2025 год. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Год рождения: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Для Козы 2025 год станет временем отдыха и восстановления. Восточный гороскоп на 2025 год советует уделить внимание себе и своим желаниям. Природа и уединение помогут найти ответы на важные вопросы.

Карьера

Коза будет работать в комфортном для себя ритме. 2025 год Змеи не принесёт резких изменений, но это позволит сосредоточиться на совершенствовании навыков. Если вы давно откладывали важный проект, сейчас подходящее время для его реализации.

Любовь

Отношения будут развиваться гармонично. Семейные Козы в год Змеи 2025 укрепят связи с партнёром через совместные занятия и отдых. Одиноким стоит больше времени проводить в кругу друзей, где, возможно, их ждёт неожиданная встреча.

Финансы

Финансовая стабильность станет вашим союзником на 2025 год. Постарайтесь избежать лишних трат и сконцентрироваться на создании накоплений. Весной возможны неожиданные доходы или финансовая помощь.

Здоровье

Змея советует Козам проводить больше времени на природе. Занятия йогой или пилатесом помогут снять стресс и укрепить тело. Регулярные визиты к врачу уберегут вас от неприятностей.

Что ждёт Обезьяну в год Змеи 2025

Обезьяна в 2025 году: что говорят звёзды. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Год рождения: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Обезьян в год Змеи ждёт карьерный успех. Китайский гороскоп 2025 обещает финансовую стабильность и новые проекты. Это год для воплощения амбициозных планов, если вы будете решительными.

Карьера

Для Обезьян 2025 год обещает быть успешным, но потребует активных действий. Вы сможете проявить свои лидерские качества, а все идеи будут оценены по достоинству. Особенно удачно сложатся дела у тех Обезьян, кто работает в сфере технологий или образования. Год подходит для профессионального роста и обучения.

Любовь

Личная жизнь Обезьян в 2025 году будет насыщенной. Семейные представители знака смогут преодолеть сложности в отношениях, если уделят больше внимания партнёру. Одинокие Обезьяны встретят интересных людей, но не спешите с выводами — дайте себе время узнать человека лучше.

Финансы

Финансовая ситуация улучшится, особенно во второй половине 2025 года. Вы сможете накопить средства для крупных покупок или инвестиций. Однако избегайте рискованных вложений и спонтанных расходов.

Здоровье

Обезьянам стоит обратить внимание на своё физическое и эмоциональное состояние в год Змеи 2025. Регулярные тренировки, сбалансированное питание и отдых помогут справляться с напряжением. Если есть старые травмы, займитесь их лечением.

Что ждёт Петуха в год Змеи 2025

Прогноз для Петуха на год Змеи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Год рождения: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Для Петуха 2025 год станет временем решительных действий. Восточный гороскоп 2025 рекомендует сосредоточиться на карьере и личной жизни. Змея поддержит в преодолении трудностей и достижении целей.

Карьера

Петухи столкнутся с множеством задач, которые потребуют от них сосредоточенности и трудолюбия. Ваши усилия будут замечены руководством, а коллеги будут вдохновлены вашим примером. Если планируете перейти на новую работу, то весна 2025 года станет отличным временем для поиска.

Любовь

Год Змеи принесёт Петухам возможность укрепить отношения. Семейные представители знака почувствуют поддержку и заботу партнёра. Одинокие Петухи могут встретить свою половинку через друзей или на мероприятиях. Постарайтесь быть открытыми к общению.

Финансы

Финансовая стабильность будет зависеть от дисциплины Петухов в 2025 году. Избегайте импульсивных покупок и тщательно планируйте бюджет. К концу года возможно поступление крупной суммы денег, которая станет приятным сюрпризом.

Здоровье

Петухам важно поддерживать здоровье через активный образ жизни. Регулярные занятия спортом и достаточный сон помогут сохранить бодрость. Обратите внимание на питание, избегайте переедания и тяжёлой пищи.

Что ждёт Собаку в год Змеи 2025

Гороскоп для Собаки на 2025 год. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Год рождения: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Собаки смогут раскрыть свой потенциал в год Зелёной Змеи. Китайский гороскоп 2025 советует учиться новому и развивать свои навыки. Удача будет на вашей стороне, если проявите настойчивость.

Карьера

Собаки в 2025 году смогут проявить себя как надёжные и трудолюбивые сотрудники. У вас появится возможность учиться у старших коллег или наставников. Год Змеи подходит для повышения квалификации или смены работы, если вы чувствуете необходимость в переменах.

Любовь

Отношения в 2025 году будут гармоничными, если вы научитесь слушать и понимать партнёра. Семейным Собакам стоит больше времени проводить с близкими. Одинокие могут встретить свою любовь в начале года, если будут открыты для новых знакомств.

Финансы

Финансовая ситуация будет стабильной, но в 2025 год Зелёной Змеи Собакам не стоит рассчитывать на крупные доходы. Постарайтесь избегать ненужных трат и сосредоточиться на создании сбережений. Весна и осень принесут небольшие дополнительные доходы.

Здоровье

Внимание к своему здоровью поможет избежать стрессов. Регулярные прогулки, дыхательные практики и отдых на природе помогут вам сохранить внутреннее равновесие. Не игнорируйте сигналы организма.

Что ждёт Свинью в год Змеи 2025

Чего ждать Свинье в год Зелёной Змеи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockSmartStart

Год рождения: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Для Свиньи 2025 год станет временем свободы и перемен. Восточный гороскоп по знакам зодиака обещает стабильность в финансах и возможность для личностного роста. Всё зависит только от ваших усилий.

Карьера

Год Змеи 2025 принесёт Свиньям множество возможностей для профессионального роста. Вы сможете показать себя с лучшей стороны, если будете действовать решительно. Новые проекты или задачи, которые возьмёте на себя, откроют перед вами перспективы. Главное — не бояться перемен.

Любовь

Личная жизнь в 2025 году Змеи будет полна сюрпризов. Семейные представители знака почувствуют обновление в отношениях. Одиноким Свиньям стоит быть более инициативными — возможно, ваша судьба ждёт вас на деловом мероприятии или в путешествии.

Финансы

Финансовая ситуация у Свиней в год Зелёной Змеи 2025 будет благоприятной, если вы научитесь планировать бюджет. В первой половине года возможны дополнительные доходы, которые помогут закрыть старые долги или сделать долгожданную покупку.

Здоровье

У Свиней забота о здоровье станет важной темой 2025 года Змеи. Занимайтесь укреплением иммунитета, следите за своим питанием и отдыхайте. Йога, плавание или другие расслабляющие занятия помогут вам чувствовать себя лучше.

Рекомендации астролога на 2025 год

Прогноз на 2025 год для всех знаков восточного гороскопа. Фото © Шедеврум

2025 год, проходящий под знаком Зелёной Деревянной Змеи, обещает быть не только временем перемен, но и моментом для осознанного выбора. Этот год принесёт каждому знаку восточного гороскопа свои испытания и возможности, но главное — помнить, что Змея помогает тем, кто действует с умом и рассудительностью.

Астролог Белла Винкс поделилась с Life.ru своими наблюдениями по грядущему году: «Зелёная Змея — это символ скрытого потенциала. Она словно шепчет: «Не спеши, но и не стой на месте». 2025 год требует, чтобы вы были честны с собой. Если что-то не работает — отпустите, но делайте это с мудростью. Учитесь слышать свои инстинкты, ведь они вас не подведут».

Что принесёт год Зелёной Змеи каждому знаку. Фото © Шедеврум

Змея не про хаос, она про порядок через трансформацию. Те, кто готовы анализировать и переосмысливать свои шаги, выйдут из этого года обновлёнными и сильными. Белла Винкс Астролог, таролог, экстрасенс

Не бойтесь мечтать и действовать. Змея символизирует скрытую энергию, поэтому любые перемены, которые вы давно откладывали, стоит начать именно сейчас. Подготовьтесь морально, сосредоточьтесь на своих целях, но не забывайте отдыхать и восстанавливать силы! Счастливого 2025-го! Ранее Life.ru рассказывал, что обязательно нужно надеть на Новый год, чтобы угодить Зелёной Змее и к вам липла удача.

Авторы Сергей Трофимов