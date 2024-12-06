Петербурженку заподозрили в избиении мужа до смерти, но отпустили после слов «он сам упал»
SHOT: В Петербурге жена могла избить мужа до смерти
Жена до смерти избила мужа в Петербурге. На допросе женщина заявила, что он сам упал, и её отпустили. Об этом пишет SHOT.
Евгения могла избить Анатолия до смерти. Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, 64-летнего Анатолия с улицы Рихарда Зорге госпитализировали на скорой с жалобами на сильнейшие боли в голове. В больнице ему диагностировали ушибленную рану затылка. Анатолий во всём обвинил винил супругу Евгению: он заявил медикам, что жена избила его во время ссоры. На следующее утро муж скончался. Он не дожил до своего 65-летнего юбилея пять дней.
Пока устанавливают точную причину смерти, на допрос вызвали 62-летнюю женщину. Она заявила, что муж упал дома сам и она его вообще не трогала. После этого её отпустили. Проводится проверка. Супруги родом из Волгоградской области, Евгения работала консьержкой.
Life.ru