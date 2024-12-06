Лауреатом Международной премии «Мы вместе» стали красноярские металлурги Премия учреждена по поручению президента России Владимира Путина в 2020 году и с тех пор присуждается волонтёрам, некоммерческим организациям, коммерческим компаниям и органам власти за инициативы, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни. 6 декабря, 13:29 ТАСС / Максим Блинов / POOL

В этом году среди победителей — проект «Будущее зависит от тебя» компании «Мегафон», акция Фонда Константина Хабенского «Новое Радио AWARDS 2024» при поддержке «Нового Радио», проекты «Энергичные люди АЭС ― архитекторы ЭКОбудущего» и «Устойчивые города РУСАЛа».

Компания РУСАЛ стала победителем Международной премии «Мы вместе» за вклад в социальное развитие регионов. Награду присудили за проект «Устойчивые города» в номинации «Ответственный бизнес», сообщили Life.ru в пресс-службе предприятия.

Стоит отметить, что алюминиевый гигант является единственным промышленным предприятием, чей проект стал победителем премии. Он был разработан в рамках пакета из 12 проектов стратегии развития предприятия, рассчитанной до 2035 года, и реализуется при поддержке десятков тысяч жителей, вовлечённых в волонтёрскую и благотворительную деятельность компании во всех регионах ответственности.

В фокусе внимания проекта — комплексное развитие городской среды, включающее создание современных и комфортных общественных и культурных пространств, а также переход от точечных проектов развития социальной инфраструктуры к долгосрочным планам развития городов и тиражированию лучших урбанистических решений.

По мнению его авторов, социальные инвестиции должны стать драйвером создания и развития инфраструктуры и сервисов, которые повышают привлекательность городов для людей. Таким образом, благодаря подобным мерам города могут успешно привлекать государственное софинансирование на собственное развитие.

Системный подход в реализации социальных программ был заложен основателем компании Олегом Дерипаской. Ранее — в 2020–2021 годах — в рамках конкурса компания поддержала масштабные проекты благоустройства открытых общественных пространств в 11 малых городах на сумму 445 млн руб. За 2023 год реализовано более 300 социальных проектов. Всего же за 20 лет предприятие поддержало грантами более 1300 благотворительных и волонтёрских проектов в сибирских городах на сумму более 22 млрд рублей.

Авторы Евгений Кузнецов