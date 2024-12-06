Американец Димео, перенёсший первую в мире пересадку лица, женился на Гавайях

Джо Димео, 25-летний житель Нью-Джерси, стал первым в мире человеком, которому успешно пересадили лицо и обе руки. Сегодня он сыграл свадьбу — церемония прошла на Гавайях. Об этом пишет Starhit.

Напомним, что в июле 2018 года Джо, возвращаясь с ночной смены, уснул за рулём. Его автомобиль врезался в ограждение и загорелся, в результате чего он получил ожоги третьей степени, поражающие 80% тела. После аварии Джо потерял губы, веки и кончики пальцев. В течение двух лет он перенёс более 20 пластических операций, но полностью восстановить функции лица и рук не удалось.

В августе 2020 года в Нью-Йорке Джо перенёс последнюю операцию. Она длилась 23 часа и потребовала участия 140 медиков. Донором для Джо стал 48-летний мужчина, скончавшийся от инсульта. Именно эта операция подарила Джо возможность начать жизнь заново после трагической автокатастрофы.

После операции Джо начал новую главу в своей жизни. Он заново учился открывать веки и пользоваться руками, проводя часы на физиотерапии. Теперь он способен выполнять повседневные задачи, такие как приготовление завтрака, и даже снова водит машину. Несмотря на необходимость ежедневно принимать 15 таблеток для предотвращения отторжения тканей, Джо доволен своей новой жизнью.

Особую роль в жизни Джо сыграла его невеста, а теперь жена — 32-летняя медсестра Джессика Коби. Они познакомились через социальные сети после того, как Джессика прочла о его истории. Их отношения начались с переписки и вскоре переросли в нечто большее. Джессика поддерживала Джо на протяжении всего его восстановления и поделилась, что влюбилась в его внутреннюю силу и зрелость.

История Джо Димео не только вдохновляет, но и открывает новые горизонты в области трансплантологии. Его случай стал первой успешной операцией такого рода, что даёт надежду многим пациентам по всему миру. Врачи, участвовавшие в операции, подчёркивают, что Джо — невероятно целеустремлённый пациент, что сыграло ключевую роль в его успешном восстановлении.

Теперь Джо и Джессика планируют совместное будущее, наслаждаясь каждым моментом жизни, которую им удалось построить заново.