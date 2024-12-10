Сигналы из других галактик. Неожиданная версия загадочных вспышек в космосе Учёные много лет задаются вопросом, что может вызвать мгновенный выброс такой энергии, которой человечеству хватило бы на сто миллионов лет. Похоже, это могут подсказать «гости» из межзвёздного пространства. 9 декабря, 21:35 Учёные выдвинули новую версию происхождения быстрых радиовсплесков в космосе. Обложка © «Шедеврум»

Это лишь один из множества примеров удивительного явления, которое астрономы повсеместно наблюдают во Вселенной с 2007 года: быстрый радиовсплеск. Обычному человеку трудно понять, что такого особенного в тусклом «облачке» на окраине далёкой галактики. На самом деле это «облачко» означает выброс такой энергии, какую земляне при всей своей расточительности едва ли могли бы потребить за сотню миллионов лет.

Один из быстрых радиовсплесков в космосе — источник (FRB) 180916.J0158+65. Фото © mpifr-bonn.mpg.de

Вспышка видна через радиотелескопы и длится чаще всего — доли секунды. Самое большое — около трёх секунд. И такое в космосе замечали уже сотни раз. По мнению учёных, реальная ситуация в окружающем нас космосе должна выглядеть примерно так, как на изображении ниже. Быстрых радиовсплесков, по расчётам, может происходить по 10 тысяч ежедневно, но мы пока не можем все их фиксировать.

Быстрые радиовсплески в космосе в представлении художника. Фото © cultech.edu

Насчёт того, что эти вспышки вызывают, накопились уже десятки гипотез. В основном подозреваются так называемые нейтронные звёзды, или пульсары. Это два названия одного и того же объекта. Напомним, что это такое: бывшее ядро очень тяжеловесной звезды, которая «при жизни» была раз в десять массивнее Солнца, а то и больше. Одно только её ядро может «весить» как целое Солнце или даже два. И именно ядро в любой звезде служит тем самым термоядерным реактором, который вырабатывает энергию, даёт свет и тепло — делает звезду звездой.

У тяжеловесной звезды топливо для этого заканчивается очень быстро — всего за пару десятков миллионов лет. И тогда отработавшее своё ядро начинает сжиматься под действием собственной гравитации, которой теперь ничто не может помешать. Внешняя часть звезды, наоборот, раздувается и в конце концов резко сбрасывается в окружающее пространство — происходит взрыв сверхновой. А ядро коллапсирует до размеров астероида: диаметра в жалкие десятки километров. И в этом пространстве «упаковывается» масса как минимум целого Солнца. В такой «тесноте» атомы разрушаются на свои составные части — и получается сверхплотный сгусток практически сплошных нейтронов.

Нейтронная звезда. Фото © giphy.com

Это чудовищное нечто начинает вращаться вокруг собственной оси, и эта ось колеблется, как у юлы. При этом из обоих полюсов идёт мощнейшее излучение. А из-за колебания оси эти полюсы поочерёдно то показываются нам, то прячутся. Отсюда эффект «пульсирующего» излучения и второе название этих звёзд — пульсары.

Но к их пульсу астрономы давно уже привыкли, так как же они могут порождать все эти супермощные радиовсплески? Полагают, что так может быть, когда два пульсара сливаются друг с другом. Ещё есть версия, что нейтронная звезда «поедает» вещество звезды-компаньона и в конце концов набирает такую массу, что гравитация заставляет её «схлопнуться» в чёрную дыру примерно с такой вспышкой, какую называют быстрым радиовсплеском.

Недавно астрономы высказали новую, совершенно удивительную версию: что подобный выброс энергии может порождать самый обыкновенный астероид, когда он падает на нейтронную звезду. Учёные для примера рассчитали, что будет, если на пульсар упадёт, скажем, маленькая зефиринка. Вышло, что гравитация звезды разгонит её до скоростей во многие миллионы километров в час — и при падении с такой скоростью удар будет равносилен взрыву нескольких тысяч водородных бомб. А при падении каменной километровой «зефирины» энергия будет составлять порядка единицы с 29 нулями джоулей. Короче говоря, невообразимо много.

По словам учёных, на такие размышления их навело появление в Солнечной системе межзвёздного астероида Оумуамуа, а также кометы Борисова, которая тоже прилетела из другой звёздной системы. Возникает ощущение, что меж звёзд летает на самом деле очень приличное количество «беспризорных» объектов.

Астрономы подчёркивают, что всё равно в масштабах одной галактики падение какой-нибудь глыбы на пульсар — очень редкое явление: у нас в Млечном Пути такое ожидают увидеть не чаще, чем примерно раз в десять миллионов лет. Но дело в том, что галактик во Вселенной — сотни миллиардов, а может быть, и целые триллионы. И все эти быстрые радиовсплески наблюдают именно в других галактиках.

Тем не менее версия с астероидами даже теоретически не может объяснить все наблюдаемые быстрые радиовсплески: многие из них в одном и том же месте происходят неоднократно, а иные — повторяются через равные промежутки времени.

Авторы Адель Романенкова