Момент гибели рабочего при разборке горнолыжного комплекса «Снежком» попал на видео

Рабочий погиб при разборке горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске. По данным SHOT, мужчина упал с высоты в момент обрушения металлоконструкций. Его коллеги в панике разбежались.

«Снежком» был первым в России всесезонным горнолыжным комплексом. Его построили в 2008 году в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске. В 2022 году «Снежком» был закрыт, в начале 2023 года начался его демонтаж. Местные жители считают, что объект сносят с нарушениями, во время сегодняшней аварии жильцы ближайших домов ощущали, как их трясло.