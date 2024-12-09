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Регион
9 декабря, 12:15

Момент гибели рабочего при разборке горнолыжного комплекса «Снежком» попал на видео

Рабочий погиб при разборке горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске

Рабочий погиб при разборке горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске. По данным SHOT, мужчина упал с высоты в момент обрушения металлоконструкций. Его коллеги в панике разбежались.

На месте работают экстренные службы.

«Снежком» был первым в России всесезонным горнолыжным комплексом. Его построили в 2008 году в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске. В 2022 году «Снежком» был закрыт, в начале 2023 года начался его демонтаж. Местные жители считают, что объект сносят с нарушениями, во время сегодняшней аварии жильцы ближайших домов ощущали, как их трясло.

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Wikipedia/Sergey WereWolf

Александра Вишнякова
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