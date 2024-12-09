14 декабря в Кремлёвском дворце состоится церемония награждения победителей конкурса «МАРКА № 1»

14 декабря в Государственном Кремлёвском дворце состоится грандиозное шоу — церемония награждения победителей конкурса «Марка № 1 в России – 2024». Ведущими предновогоднего шоу станут талантливые артисты Вячеслав Манучаров и Елена Север, которые добавят неповторимую атмосферу и зарядят всех присутствующих позитивной энергией.

Изюминкой церемонии станет награждение легендарного композитора Александры Николаевны Пахмутовой, на счету которой больше 400 произведений, многие из них стали песнями целой эпохи.

Также ВЦИОМ в партнёрстве с премией «Народная марка» выяснил мнение россиян о лучших звёздах эстрады. Наибольшую народную любовь вновь получили Ярослав Дронов (SHAMAN) и Полина Гагарина. На втором месте следуют Олег Газманов и Лариса Долина. Замыкают тройку лидеров Григорий Лепс, Валерия, Anna Asti и Ирина Аллегрова.

Это событие, которое ждут не только представители бизнеса, но и миллионы россиян, ведь именно в этот день награждают бренды, которые завоевали сердца людей в уходящем году.

В номинации «Сеть фитнес-клубов» потребители выбрали «С.С.С.Р».

«Ситуация на рынке с каждым годом всё сложнее. Снижается маржинальность фитнес-бизнеса. Но наша команда работает над качеством услуг, их разнообразием, совершенствованием подачи. Поэтому мы остаёмся востребованными на рынке услуг и занимаем лидирующие позиции среди конкурентов», — говорит Сергей Савинов, генеральный директор сети фитнес-клубов. — «А стать лучшими в данной номинации помогает командная сплочённость коллектива, внимательное и бережное отношение к клиенту, а также направленность на семейные посещения, помощь в поддержании здорового тела и духа. Мы же фитнес для любого возраста — от 0 до 100 лет!»

В номинации «Функциональное питание (коктейли)» победил бренд ED Smart.

«В нашей стране растёт интерес к здоровому образу жизни, правильному и осознанному питанию. Закономерно, что в голосовании «Народная марка», которое более 20 лет отслеживает предпочтения россиян, появился новый раздел «Функциональное питание», — поделилась Олеся Баль, исполнительный директор NL International. — «Мы рады, что «Маркой № 1» в этой категории стали наши коктейли ED Smart, они были одними из первых на российском рынке и сегодня остаются самыми узнаваемыми. Это продукты, предназначенные для восполнения дефицитов нутриентов, витаминов и минералов, которые так важны для нашего здоровья и которых так не хватает в современных продуктах. Для всех поклонников ED Smart приоткрою тайну: мы готовим обновление, коктейли станут ещё более совершенными по составу, появятся новые вкусы. А для того, чтобы обеспечить всех клиентов и будущих зож-амбассадоров новинками, мы открываем новый современный производственный комплекс».

Кремлёвский дворец как никогда будет полон жизни. Зал, украшенный сверкающими гирляндами и ёлками, наполнят звуки любимых хитов. На сцене развернётся грандиозное шоу-караоке, где каждый зритель может подпевать своим любимым артистам.