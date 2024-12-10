Вам звонок. Как украинский телефонный мошенник Яша Кесельман зарабатывал из России до 1 млн долларов в день ФСБ раскрыла международную сеть мошеннических кол-центров, обманувших около 100 тыс. человек в разных странах. По версии спецслужб, российским подразделением руководили гражданин Израиля и Украины Яков Кесельман и гражданин Израиля и Грузии Давид Тодуа. 9 декабря, 21:13 Мошенники обманули порядка 100 тысяч человек, проживающих на территориях более 50 государств. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy, alexkich

Как в России разоблачили украинских телефонных мошенников

В ФСБ заявили о пресечении деятельности международной сети мошеннических кол-центров, действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании «Милтон-групп» (Milton Group) Давида Кезерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне.

По данным ведомства, кол-центры входили в состав международной ОПГ, которая похищала деньги граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии под видом совершения инвестиционных сделок. Потерпевшими от их противоправной деятельности стали порядка 100 тысяч человек, проживающих на территориях более 50 государств. При этом доходы от противоправной деятельности достигали 1 млн долларов в день.

Следователи установили, что руководителями российского подразделения Milton Group были гражданин Израиля и Украины Яков Кесельман и гражданин Израиля и Грузии Давид Тодуа. В 2022 году они по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода.

Кадры оперативной съемки: ФСБ накрыли российский офис международного мошеннического колл-центра Milton Group. Видео © fsb.ru

Всего в рамках возбуждённого СУ ФСБ России уголовного дела задержано 11 руководителей и сотрудников российских офисов кол-центров. Все они являются фигурантами по статьям УК РФ: 210 (организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК России.

Кто такой Яков Кесельман

Стоит отметить, что Якова Кесельмана задержали в России ещё в конце прошлого года. 31-летний исполнительный директор преступной организации хорошо знаком не только российским правоохранителям, но и как минимум украинским — помимо своей деятельности в Milton Group гражданин Украины и Израиля попадался на краже в 2014 году — уголовное дело слушалось в Днепровском районном суде Киева.

Похоже, по наклонной парень с говорящим отчеством Донатович пошёл после неудачной попытки поступить в Киевский политех на факультет информатики и вычислительной техники. Судя по институтским архивам, туда он пытался попасть в 2011 году, однако не прошёл по баллам, став 622-м номером в списке претендентов на 300 открытых мест.

Яков Кесельман (фото из личного аккаунта в мессенджерах). Фото © whatsapp.com

В телефонное мошенничество Кесельман пришёл в 2016 году и, похоже, ещё в новой тогда сфере освоился быстро — в течение следующих трёх лет он уже руководил кол-центром Milton Group в Киеве (организатором выступал Давид Тодуа), который обзванивал россиян. Дела шли так хорошо, что их просторный офис находился в самом центре украинской столицы на верхних этажах престижного ТРЦ Mandarin Plaza на улице Бассейной.

Почему телефонные мошенники процветают на Украине

Деятельность аферистов ещё в 2019–2020 годах несколько раз пытались пресечь украинские правоохранители. Безуспешность попыток в Незалежной связывали с мощной крышей мошенников: реальным владельцем схемы и всех офисов Milton Group в разных республиках СНГ может являться экс-министр обороны Грузии и основатель Milton Group Давид Кезерашвили.

Сам Яков Кесельман рассказал российским следователям, что украинские силовые структуры покрывали сеть кол-центров. Чтобы мошенников не смогли найти шведские правоохранители по одному из уголовных дел, один из организаторов Milton Group для урегулирования вопросов заплатил представителю СБУ 1 млн долларов.

Российские следователи обнаружили 152 бренда, которые использует группа Milton для продвижения своей деятельности. Среди них компании Solo Capitals, CoinEvo и EverFX. Последняя даже была спонсором футбольного клуба «Севилья».

Milton базируется в Киеве, Тбилиси и Тиране, спонсирует деятельность украинской армии. В третьем квартале сумма украденных злоумышленниками средств у россиян составила 9,3 миллиарда рублей, сообщает ЦБ РФ.

При этом чуть больше 40% от этой суммы пришлось на онлайн-банкинг и переводы, хотя ранее самыми значительными были потери по операциям с использованием карт.

Уже с началом СВО Яков Кесельман был на хорошем счету у украинских военных функционеров благодаря щедрым пожертвованиям, которые исчислялись десятками тысяч долларов зараз.

— 850 000 грн — самый большой донат. Один и тот же человек сделал два платежа. Сначала 400 000 грн, потом 450 000 грн. Яков Кесельман (ЯКІВ КЕСЕЛЬМАН) получает статус самого крупного «донатера» и уже скоро заберёт жетон с автографом Залужного. Сильно. Очень сильно. И очень достойно, — так в мае прошлого года писал о Кесельмане один из крупнейших украинских телеграм-каналов, собиравший деньги на ВСУ.

Как в России жил Кесельман

Впрочем, украинским военным чиновникам Яков Донатович донатил уже из России. Здесь он, похоже, находился очень тихо — по израильскому паспорту, — стараясь лишний раз нигде не светиться: в российских реестрах юридических лиц о нём нет ни слова.

Зато жил со столичным лоском — в одной из гостиниц, расположенных в самом центре Москвы, почти у стен Кремля. Стоимость самых простых номеров здесь составляет 47 тыс. рублей в сутки. Второй адрес, где можно было найти Кесельмана, — престижный ЖК на Ленинградском проспекте.

До того недавнего времени Кесельман даже не задумывался о приватности в Сети. Одна из удалённых из его аккаунта фотографий, которая навсегда осталась в Интернете. Фото © / vklader.com

Учитывая, что доходы Milton Group достигали 1 млн долларов в день, пожалуй, мог себе позволить. На Украине же о состоянии этого айтишника ходили легенды, которые запускались в том числе и им самим. По Сети до сих пор бродят его фотографии, сделанные на фоне мировых столиц и дорогих суперкаров. Достоверно известно, что мошенник женат, у него есть дочь. Семья живёт в Израиле, в городе Ришон-ле-Цион — в прибрежной полосе Средиземного моря, в 7 км к югу от Тель-Авива.

Авторы Евгений Кузнецов