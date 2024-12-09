Главная интрига «Золотого Граммофона»: в Большом театре состоялась репетиция уникального номера

На Исторической сцене Большого театра прошла репетиция уникального музыкального номера, который будет представлен совсем скоро: 12 декабря в «ВТБ Арене» на XXIX Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон». Что же объединяет легендарную классическую сцену и главную музыкальную Премию страны?

Церемония вручения Премии «Золотой Граммофон» – это всегда поражающее зрителей шоу. Из года в год «Русское Радио» готовит для гостей невероятные музыкальные сюрпризы, буквально превосходя самих себя. Но в этом году происходящее на сцене превзойдет все возможные ожидания.

Репетиция уникального номера, который будет главной интригой грядущей Церемонии, прошла на главной не только для нашей страны, но и для всего мира театральной сцене – в Большом театре. В ней приняли участие актриса и певица Елена Север, солист Мариинского театра Роман Широких, а также Оркестр Большого театра. На репетиции присутствовал и Маэстро Валерий Гергиев.

Очевидно, что зрителей ждет нечто грандиозное. На сцене в сопровождении симфонического оркестра Большого театра прозвучит одна из самых трепетных песен, написанная на стихи официального представителя МИД Марии Захаровой.