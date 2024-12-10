Праздник иконы Божией Матери «Знамение»: что можно и что нельзя делать 10 декабря

Икона Божией Матери, именуемая «Знамение», хранится в Софийском соборе в Великом Новгороде. Это самая почитаемая в Русской православной церкви икона, к ней регулярно отправляются паломники, чтобы попросить Богоматерь об излечении от болезней или об успехе в делах. Сама икона выполнена в стиле Оранты: Дева Мария молитвенно поднимает руки, а младенец Иисус изображён на её груди.

Какого числа Знамение Пресвятой Богородицы

День иконы Божией Матери «Знамение» мы отмечаем 10 декабря (или 27 ноября по старому стилю). Фото © Life.ru

День иконы Божией Матери «Знамение» по старому стилю отмечается 27 ноября. Но так как мы живём по григорианскому календарю, то Знамение Божией Матери мы отмечаем 10 декабря. Именно в эту дату произошли события, благодаря которым икона получила своё название.

Что означает Знамение Божией Матери

Икона Божией Матери «Знамение» — одна из первых «плачущих» икон на Руси. Фото © Wikipedia

На иконе «Знамение» Божия Матерь изображена в древней молитвенной позе. Её руки воздеты к небу, согнуты в локтях, а ладони обращены к людям, молящимся в храме. Это дань старой, ветхозаветной традиции, согласно которой Моисей с воздетыми к небу руками молился за свой народ, пленённый египтянами. Богоматерь же этим жестом показывает, что молится за всех людей, чтобы выпросить для них милость Господа.

Икона «Знамение» существует только в русской иконографической традиции. Более того, с ней связано одно из первых чудес Древней Руси. В 1170 году, когда Русь разоряли междоусобные войны, великий князь Андрей Боголюбский послал Мстислава, своего сына, в военный поход на Новгород. Армия Мстислава в разы превосходила численность защитников города, Новгород уже был готов сдаться, но в самый последний момент новгородцы решили вынести из храма икону «Знамение» и молиться ей. Когда икону поднесли к воротам города, стрела одного из лучников попала в икону, и на её глазах появились слёзы. Армия Мстислава разбежалась в ужасе.

День иконы Божией Матери «Знамение» 10 декабря. Фото © Life.ru

С тех пор икона и называется «Знамение» и занимает своё, самое почётное место в Софийском соборе. Именно после этой битвы в честь заступничества Девы Марии и сохранения жизней невинных новгородских женщин, детей и стариков был учреждён церковный праздник. Значение иконы для русских людей трудно переоценить: «Знамение» защищает нашу землю от братоубийственных междоусобных войн и кровопролития.

Что можно просить у иконы Божией Матери

Икона Божией Матери «Знамение» защитила новгородцев от разорения их города. Фото © Wikipedia / Дар Ветер

С далёкого XII века икона Божией Матери «Знамение» стала заступницей всех православных русских людей. Обычно ей молятся, чтобы предотвратить глобальные катастрофы или большие войны. Есть подробный список того, о чём можно попросить икону Божией Матери «Знамение».

Примирение враждующих, предотвращение войн.

Исцеление слепоты или паралича, избавление от смертоносных эпидемий.

Предотвращение катастроф природного происхождения: ураганов, землетрясений, смерчей, пожаров.

Защита от лжецов, мошенников, грабителей и воров.

Спасение молящегося от людской зависти и злобы.

Праздник иконы Божией Матери «Знамение» 2024: что нельзя делать

В праздник иконы Божией Матери «Знамение» существует запрет на некоторые действия, в основном на тяжёлую работу. Фото © Life.ru

Как и у любого церковного праздника, у «Знамения» Божией Матери есть ряд правил, которые ни в коем случае нельзя нарушать. Правила включают в себя запреты на определённые действия, например, в день иконы «Знамение» нельзя: шить;

вязать;

рыбачить;

заниматься тяжёлой работой;

копать;

ковать;

работать по дереву;

заниматься ремонтом;

заниматься уборкой;

ссориться и вступать в конфликты.

Что можно делать в православный праздник 10 декабря

День иконы Божией Матери 2024: что разрешено 10 декабря. Фото © Wikipedia

Тем временем в праздник иконы Божией Матери «Знамение» разрешается отстоять службу в храме, зажечь свечку перед иконой «Знамение» и помолиться.

Храм Знамения Божией Матери

Люди запомнили чудеса, которые явила им икона «Знамение» Божией Матери. В честь этой иконы на Руси стали появляться посвящённые ей храмы. Мы расскажем о двух из них.

Знаменский собор в Великом Новгороде

Собор иконы Божией Матери «Знамение» в Новгороде, к сожалению, закрыт. Фото © Wikipedia

Этот храм находится в городе, благодаря которому икона и приобрела своё название. Храм был построен в 1682 году на месте церкви Знамения Божией Матери, заложенной в XIV веке. Та же церковь была построена именно для того, чтобы у иконы «Знамение» был свой собственный храм. Идея о реставрации храма пришла Новгородскому митрополиту Корнилию, а в каменных работах участвовали московские стрельцы. Работы по дереву выполняли сами новгородцы, а резчиками по дереву стали Иван Тимофеев и Василий Кобылинский. Спустя полвека стены в храме расписал иконописец Иван Бахматов. Именно его перу принадлежит фреска «Страшный суд» с западной стены храма.

К сожалению, в настоящее время Знаменский собор не функционирует как храм, службы в нём не проводятся. Зато можно посмотреть на него снаружи — как на великое произведение зодчества раннего периода династии Романовых. За храмом сейчас присматривает Новгородский музей-заповедник, а сама икона «Знамение» находится в Софийском соборе Новгорода.

Церковь иконы Божией Матери «Знамение» в Москве

Церковь иконы Божией Матери «Знамение» построен в стиле нарышкинского барокко. Фото © Wikipedia / A.lineff

Церковь, посвящённая иконе Божией Матери «Знамение», находится в Москве, на Шереметевом дворе. Вы можете увидеть её, если будете гулять по Романову переулку в центре. Раньше на этом месте располагался Опричный двор, а после прихода к власти Михаила Романова на месте, которое Михаил пожаловал своему дяде, Ивану, было решено возвести деревянную трёхглавую церковь. Строителем выступил Дружина Коптев, но храм не простоял долго: в 1629 году он сгорел во время пожара.

После этого было принято решение строить каменный храм Знамения Божией Матери. Зодчими выступили Ян Бухвостов и Пётр Потапов. Часть стройматериалов получили, разбирая остатки сгоревшего храма. Церковь выполнена в архитектурном стиле нарышкинского барокко, на это указывают воздушные черты храма и богатое внешнее убранство.

Церковь иконы Божией Матери «Знамение» в Москве работает, так что 10 декабря можно прийти туда и помолиться о том, чтобы войны и катастрофы всегда обходили стороной наш народ.