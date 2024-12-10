Посольство РФ в Лондоне раскритиковало действия властей Великобритании в связи с расследованием гибели жительницы Соединённого Королевства Дон Стерджес в 2018 году. По словам дипломатов, Лондон пытается отвлечь внимание от своей ответственности за трагедию, скрываясь за антироссийской риторикой. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в посольстве.

В комментарии, переданном агентству, говорится, что если события в Солсбери использовались в 2018 году для геополитических манипуляций, то инцидент в Эймсбери служат прикрытием для отвлечения внимания от важного вопроса — что же произошло с Дон Стерджес.