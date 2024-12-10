Российские дипломаты распахнули завесу лжи Лондона в истории с гибелью британки Стерджес
Посольство РФ: Лондон прячется за завесой выдумок в истории с гибелью Стерджес
Российское посольство в Лондоне. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / William Barton
Посольство РФ в Лондоне раскритиковало действия властей Великобритании в связи с расследованием гибели жительницы Соединённого Королевства Дон Стерджес в 2018 году. По словам дипломатов, Лондон пытается отвлечь внимание от своей ответственности за трагедию, скрываясь за антироссийской риторикой. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в посольстве.
В комментарии, переданном агентству, говорится, что если события в Солсбери использовались в 2018 году для геополитических манипуляций, то инцидент в Эймсбери служат прикрытием для отвлечения внимания от важного вопроса — что же произошло с Дон Стерджес.
«Складывается устойчивое впечатление, что британские власти, осознавая свою ответственность за судьбу собственной гражданки, пытаются спрятаться за завесой антироссийских выдумок», — заявили в дипведомстве.
Напомним, 4 марта 2018 года в Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что вызвало международный скандал. Четыре месяца спустя, 4 июля, в Эймсбери два человека также пострадали от неизвестного вещества. Позже Скотланд-Ярд подтвердил, что вещество было тем же, что применялось в случае Скрипалей. Дон Стерджес, одна из пострадавших, умерла 8 июля, а Чарли Роули, второй пострадавший, выжил.