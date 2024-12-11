Доллар подходит к важной отметке. Сколько будет стоить валюта к середине месяца На этой неделе официальный курс доллара держится ниже 100 рублей, но на биржах уже начались колебания. Станет ли валюта дешеветь быстрее к середине декабря и какой уровень готовится обновить доллар? 10 декабря, 21:19 Курс доллара находится у психологически значимой отметки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tendo

Что происходит с валютой на этой неделе

Сейчас на валютном рынке курс доллара колеблется вокруг важной психологической отметке в 100 рублей. Дальнейшее движение валюты будет зависеть от многих факторов и может определиться уже в ближайшие дни. На текущий момент курс доллара на внебиржевых торгах колеблется около отметки 100 рублей, а Центробанк с 7 декабря поддерживает официальный курс ниже этого уровня.

— На валютном рынке во вторник начался отскок. ЦБ ничего не держит, а лишь транслирует курс с внебиржевого рынка. Причём фиксация курсов инвалют идёт с запозданием к биржевым тенденциям — а там уже ослабление рубля и доллар вновь над 100. Фьючерсы на доллар в моменте были выше 102, — отметил эксперт по фондовому рынку «БКС «Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его оценкам, технический откат рубля после мощного восстановления и отскок инвалют после их 8-дневного обвала ненадолго. На фоне настройки механизмов расчётов за экспорт, нарушенных осенью санкциями против банков, доллар чуть позже вновь может оказаться в двузначной области.

Напомним, что ключевым фактором, приведшим к росту курса доллара к рублю выше 114 в конце ноября, стали санкции против Газпромбанка, выполняющего роль основного финансового шлюза для притока валюты в Россию. Это событие совпало с возросшим спросом на валюту со стороны населения и импортёров на фоне приближающихся новогодних праздников.

— Укрепление рубля, наблюдаемое в начале декабря после резкого скачка курса доллара, стало результатом нескольких значимых факторов. Во-первых, Центробанк приостановил до конца года операции по покупке валюты, которые ранее проводились в рамках зеркальных действий с Минфином, связанными с бюджетным правилом. Во-вторых, 5 декабря президент России отменил обязательное требование для иностранных покупателей российского газа оплачивать поставки только через счета Газпромбанка, предоставив компаниям возможность использовать альтернативные способы расчётов. Также важно отметить, что скачок курса был вызван преимущественно новостным фоном, а дальнейшие санкции со стороны стран G7 пока не вводились, — рассказал независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин.

Сколько будет стоить доллар в середине декабря

После волны ослабления рубля и последующего коррекционного роста в декабре можно ожидать стабилизации национальной валюты. Рубль в паре с долларом может закрепиться в диапазоне 100–105 рублей, а в паре с юанем — в районе 14 рублей за единицу китайской валюты. Такой прогноз сделал главный аналитик сервиса «Банки.ру» Богдан Зварич.

При этом важным фактором для национальной валюты продолжит оставаться ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent пока не может выйти из диапазона 70–75 долларов за баррель. Все попытки пробоя его верхней границы оказались безуспешными.

Доллар может продолжить снижение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Богдан Зварич считает, что, если нефти все же удастся перейти к росту, у рубля появится шанс на продолжение восстановления. При развитии такого сценария доллар может отступить ниже 100 рублей, а юань — уйти под отметку 13,5 рубля.

— В краткосрочной перспективе рубль может продолжить укрепляться до диапазона 97,5–98,5 рубля за доллар. Однако в долгосрочной перспективе ожидается постепенное ослабление рубля. В первой половине следующего года наиболее вероятный диапазон курса доллара составит 105–107 рублей, а к концу года возможно достижение уровня около 119 рублей, с отклонением в пределах трёх-четырёх рублей, — считает Руслан Пичугин.

До конца декабря волатильность на валютном рынке может оставаться повышенной, но курс может завершить год в диапазоне 105–100 рублей за доллар.Такой прогноз сделал главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин.

Он пояснил, что из-за санкций объёмы продаж валюты экспортёрами, скорее всего, снизятся, но и отток капитала будет испытывать сложности. При этом спрос импортёров на валюту уже удовлетворён.

Авторы Нина Важдаева