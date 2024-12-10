Промышленный майнинг стал частью международного имиджа России Биткоин-резерв станет геополитическим инструментом США для воздействия на другие страны. 10 декабря, 14:39 В России активно развивается промышленный майнинг. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mark Agnor

Стратегический резерв криптовалюты не только поможет сократить государственный долг США, но и станет одним из рычагов давления на соперников, в том числе Китай и Россию. Об этом написал директор по связям с правительством ведущей американской майнинговой компании Riot Platforms Сэм Лайман в авторской колонке Forbes.

— Создание резерва спровоцирует лихорадку вокруг цифрового золота. Это замедлит бегство инвесторов к физическому золоту, возможно, даже развернёт их обратно. В руках американских политиков биткоин может стать инструментом экономического государственного управления, уравновешивая попытки Китая и России отойти от доллара в сторону драгоценных металлов, — отмечает он.

Финансовые аналитики уверены, что такая реакция Запада стала ответом на активное развитие промышленного майнинга в России. Президент РФ заявил, что биткоин и другие цифровые валюты будут развиваться, их никто не сможет запретить, и это будет происходить вне зависимости от того, какой будет судьба доллара.

Сейчас Россия находится на втором месте в мире по объёму майнинговых мощностей, уступая только США. В этом году майнинг в нашей стране стал официальной отраслью промышленности. Принятый отраслевой федеральный закон способствует ещё более активному развитию сферы и позволяет в короткие сроки нарастить темпы строительства дата-центров в регионах с избытком электроэнергии.

На данный момент отечественные промышленные майнеры способны обеспечить России до 240 млрд рублей криптовалютной ликвидности. Центробанк анонсировал, что первые трансграничные платежи в криптовалюте пройдут до конца года.

Крупные игроки российской криптоотрасли считают, что беспокойство США имеет под собой все основания, тем более сейчас, когда она в нашей стране набирает обороты.

— Это объяснение, почему Россия должна развивать блокчейн. Криптовалюта ближе к традиционным финансам, чем кажется. Да, она не обеспечена слитками в банковских подвалах, но она предсказуема, и на неё действительно никто не может повлиять. Блокчейн-технология, на которой основаны популярные криптовалюты, — это алгоритмы распределённого международного доверия. И никто не может изменить в одностороннем порядке правила игры. Это возвращение к традиционным базовым возможностям, когда страны вольны сами принимать решения, как и с кем им вести дела, — подчеркнул владелец и генеральный директор крупнейшего в России оператора дата-центров BitRiver Игорь Рунец.

Кроме того, рост отрасли промышленного майнинга даёт импульс развитию в России смежной стратегически важной сферы — искусственного интеллекта.

Центры обработки данных для добычи криптовалюты в короткие сроки могут быть конвертированы в мощности под задачи ИИ. В отличие от строительства нового дата-центра, которое занимает как минимум два года, переоборудовать майнинговый ЦОД можно в срок всего от одного до шести месяцев. Причём это не потребует государственного финансирования. Лидеры отрасли заявляют о готовности конвертировать до 20% мощностей своих ЦОДов под проекты ИИ. Это позволит России укрепить технологический суверенитет страны и претендовать на лидерство в новой глобальной гонке.

Авторы Валерия Мишина