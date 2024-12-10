News Media Holding получил Премию Рунета 2024 в категории «СМИ и Массовые коммуникации»

9 декабря 2024 года в Третьяковской галерее на Кадашёвской набережной состоялась торжественная церемония вручения Премии Рунета 2024 – общенациональной награды в области высоких технологий и интернета. В этом году мероприятие посвящено 30-летию Рунета и прошло в 21-й раз. News Media Holding получил награду в категории «СМИ и Массовые коммуникации».

Премия Рунета 2024: Как это было. Видео © Life.ru

«СМИ влияют на развитие Рунета самым простым образом. Последний проект, который мы сделали в нашем холдинге, — это три дня назад мы с помощью искусственного интеллекта выпустили в эфир онлайн-интервью Лаврова Такеру Карлсону. В итоге собрали 25 миллионов просмотров за два дня. В ближайший год или два нас всех ждёт очень долгая и подробная работа с нейросетями, нейронкой, искусственным интеллектом. И скоро мы увидим уже продукты, я знаю, что они уже есть, они готовятся к релизу — и у нас, и во многих других СМИ. Когда большая часть работы или большая часть работы над этим проектом будет выполнена искусственным интеллектом, так что ждите», — комментирует заместитель генерального директора News Media Holding Андрей Мягенький.

Премия Рунета – ежегодная награда лучшим компаниям, проектам и мобильным приложениям Рунета. Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет – это единственный проект в России, который ежегодно выбирает лучших из лучших в сфере высоких технологий и интернета и направлена как на объединение всех игроков отрасли, так и на выявление актуальных тенденций в развитии цифровых технологий. Вручается с 2004 года. За заветные статуэтки конкурировали крупные ИТ-компании, государственные, частные и общественные организации, стартапы, медиа и проекты, которые продвигают культурные и здоровые образы жизни. Всего было подано более 600 заявок. Организатор Конкурса – РАЭК. Премия проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Президентского фонда культурных инноваций.

«В этом году состоялась 21-я Премия Рунета, приуроченная к 30-летию Рунета. Премия – признание лучших представителей цифрового пространства России. За 21 год она зарекомендовала себя как значимый приз на государственной, общественной и отраслевой арене, отражая высокий профессионализм как индивидуальных специалистов, так и команд. Достижения лауреатов подчеркивают успехи в технологиях и приверженность к созданию удобных и эстетически приятных цифровых сервисов. Мы уверены, что в будущем нас ждут новые открытия, и каждый лауреат вносит свою лепту в это дело», – отметил Сергей Гребенников, директор РАЭК, организатор Премии Рунета.

Лауреатами и дипломантами Премии Рунета в номинациях стали:

«СМИ и массовые коммуникации»: News Media Holding

RUTUBE;

Журнал «Домклик»;

Проект «Русская мефедроновая чума» от Ленты.ру;

Проект «Сортировочная» телеканала Москва 24;

Проект «Радио ВЕРА»;

Проект «Донбасс Медиацентр».

«Государство и общество»: «Цифровой колледж Skillbox»;

Проект «Старт Бизнеса Онлайн» от ФНС России;

Росгвардия;

Проект «Сделано в Москве». Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены: Проект «Цифровая Россия»;

Проект «Мой Урал – проект СВОи»;

Общественное телевидение России;

Проект «Инвестиционная карта Российской Федерации». «Экономика и бизнес»: RuStore;

Сервис «Сделка с гарантией» от ДомКлик;

Департамент города Москвы по конкурентной политике;

Проект Публичное облако 2.0;

iConText Group;

Vinci Agency;

Новые русские. Бизнес в регионе. Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены: Проект «Человек дела» от ГПМ Радио;

Инвестиционная карта Москвы от Правительства Москвы.

«Здоровье и отдых»: Проект «Путешествуем.рф»;

Портал Здоровьедетей.рус;

Сообщество бросающих курить «Давай бросать»;

КХЛ Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены: Платформа «МосМедИИ»;

Проект «Мой id» Правительства Москвы;

Уездный доктор, второй сезон. «Наука, технологии и инновации»: Технополис Москва;

Проект «Полка с играми. Educational Reality» (Эдьюкейшнл Реалити);

ADV web-engineering co. (АДЭВЭ веб-инжиниринг);

ПАО «ВымпелКом»; Московский инновационный кластер. Решением Оргкомитета специальным дипломом награждены: Ай Ди Продакшн.

«Образование и кадры»: Проект «Коробка навыков» от Skillbox;

Проект «Карьера на Дальнем» – дальнийвосток2030.рф;

Проект «Линия надрыва» от Комсомольской правды;

Проект «Разговоры о важном»; Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены: Центр глобальной айти-кооперации и проект «Молодёжный цифровой форум»;

Школа наставников «Изучи интернет». «Детский Рунет и семейные ценности»: Безумные изобретения от VK Видео Originals;

Проект «ЦИФРАтека»;

Сериал «Девочка и робот»;

Центр Кибербезопасности Security Vision;

Проект Membrana Kids;

Проект «Вслед за отцом» от АиФ. Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены: Платформа цифровой грамотности для незрячих детей ПАО «ВымпелКом» и ООО «Эверлэнд»

Сериал «Любопытная Варвара»;

Движение Первых: Цикл онлайн-марафонов по комплексной культуре безопасности «Первые. Навыки для жизни».

«Социальные проекты и благотворительность»: Авито — социально значимый бизнес;

Подкаст «ЛУЧ — лучшие уроки человечности» от Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Факультет креативных индустрий;

Проект «Территория будущего. Москва 2030». Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены: Проект по поиску временного жилья от Циан;

Портал ВозродимДонбасс.рф;

Проект «Гуманитарная миссия»;

Городская платформа «Миллион призов»;

Фонд поддержки культурных и просветительских проектов «Фонд Анатолия Лысенко». «Подкасты и цифровой контент»: Подкаст «Доступно о важном»;

Проект «Мульткаст»;

Подкаст «Искажение». Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены: Podcasts.ru (подкаст точка ру);

Проект «Метавселенная ВДНХ» Правительства Москвы;

Проект радио Sputnik «Страна героев. Традиции побед» от МИА «Россия Сегодня»;

Проект «Объяснительная» от Телекомпании НТВ;

«Узнай Москву» Правительства Москвы.

«Культурные проекты»: Проект «Бескрайний крайний. Как строили новый дом на Дальнем Востоке России»;

Проект «Артефакты. Культурный детектив»;

VK Видео;

Киноплатформа Москино от ДИТ Москвы;

Аудиоспектакль «Сон о хлебе». Решением Оргкомитета специальными дипломами в награждены: Проект «Лето в Москве. Все на улицу!» от Правительства Москвы;

Игра Смута. «30 лет домену .RU»: Проект «Тридесятый Рунет» от РГ Медиа;

Проект «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета». Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены: Проект «День РунЭта на ВДНХ»;

Карта Тройка «Тридцать лет Рунету» Дептранса Москвы;

Ежемесячный информационно-аналитический журнал от ФГБУ «НИИ «Интеграл»;

Компания «АРДИС».

«Информационная безопасность»: Проект «Кибер Забота»;

Проект «КиберЛикбез»;

Сообщество «Кибердружина». Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены: КиберКвиз от ПАО Вымпелком;

Проект «Международная Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи». «Цифровая Экономика»: Проект Alfa API Мультибанк;

LLM-портал «Рамблер» на базе GigaChat;

Дистанционное электронное голосование Правительства Москвы. Решением Оргкомитета специальным дипломом награжден: Проект «ЦИПР». Специальная номинация «Город Муз»: Проект «Консервация». Также в Народном голосовании в номинации «Автор горизонтального контента» победил Дмитрий Никотин, а также проект «Новости Первых».