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Регион
10 декабря, 16:24

News Media Holding получил Премию Рунета 2024 в категории «СМИ и Массовые коммуникации»

Обложка © Алена Бжахова /ТАСС

Обложка © Алена Бжахова /ТАСС

9 декабря 2024 года в Третьяковской галерее на Кадашёвской набережной состоялась торжественная церемония вручения Премии Рунета 2024 – общенациональной награды в области высоких технологий и интернета. В этом году мероприятие посвящено 30-летию Рунета и прошло в 21-й раз. News Media Holding получил награду в категории «СМИ и Массовые коммуникации».

Премия Рунета 2024: Как это было. Видео © Life.ru

«СМИ влияют на развитие Рунета самым простым образом. Последний проект, который мы сделали в нашем холдинге, — это три дня назад мы с помощью искусственного интеллекта выпустили в эфир онлайн-интервью Лаврова Такеру Карлсону. В итоге собрали 25 миллионов просмотров за два дня. В ближайший год или два нас всех ждёт очень долгая и подробная работа с нейросетями, нейронкой, искусственным интеллектом. И скоро мы увидим уже продукты, я знаю, что они уже есть, они готовятся к релизу — и у нас, и во многих других СМИ. Когда большая часть работы или большая часть работы над этим проектом будет выполнена искусственным интеллектом, так что ждите», — комментирует заместитель генерального директора News Media Holding Андрей Мягенький.

Премия Рунета – ежегодная награда лучшим компаниям, проектам и мобильным приложениям Рунета. Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет – это единственный проект в России, который ежегодно выбирает лучших из лучших в сфере высоких технологий и интернета и направлена как на объединение всех игроков отрасли, так и на выявление актуальных тенденций в развитии цифровых технологий. Вручается с 2004 года. За заветные статуэтки конкурировали крупные ИТ-компании, государственные, частные и общественные организации, стартапы, медиа и проекты, которые продвигают культурные и здоровые образы жизни. Всего было подано более 600 заявок. Организатор Конкурса – РАЭК. Премия проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Президентского фонда культурных инноваций.

«В этом году состоялась 21-я Премия Рунета, приуроченная к 30-летию Рунета. Премия – признание лучших представителей цифрового пространства России. За 21 год она зарекомендовала себя как значимый приз на государственной, общественной и отраслевой арене, отражая высокий профессионализм как индивидуальных специалистов, так и команд. Достижения лауреатов подчеркивают успехи в технологиях и приверженность к созданию удобных и эстетически приятных цифровых сервисов. Мы уверены, что в будущем нас ждут новые открытия, и каждый лауреат вносит свою лепту в это дело», – отметил Сергей Гребенников, директор РАЭК, организатор Премии Рунета.

Лауреатами и дипломантами Премии Рунета в номинациях стали:

«СМИ и массовые коммуникации»:

  • News Media Holding
  • RUTUBE;
  • Журнал «Домклик»;
  • Проект «Русская мефедроновая чума» от Ленты.ру;
  • Проект «Сортировочная» телеканала Москва 24;
  • Проект «Радио ВЕРА»;
  • Проект «Донбасс Медиацентр».

«Государство и общество»:

  • «Цифровой колледж Skillbox»;
  • Проект «Старт Бизнеса Онлайн» от ФНС России;
  • Росгвардия;
  • Проект «Сделано в Москве».

Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:

  • Проект «Цифровая Россия»;
  • Проект «Мой Урал – проект СВОи»;
  • Общественное телевидение России;
  • Проект «Инвестиционная карта Российской Федерации».

«Экономика и бизнес»:

  • RuStore;
  • Сервис «Сделка с гарантией» от ДомКлик;
  • Департамент города Москвы по конкурентной политике;
  • Проект Публичное облако 2.0;
  • iConText Group;
  • Vinci Agency;
  • Новые русские. Бизнес в регионе.

Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:

  • Проект «Человек дела» от ГПМ Радио;
  • Инвестиционная карта Москвы от Правительства Москвы.

«Здоровье и отдых»:

  • Проект «Путешествуем.рф»;
  • Портал Здоровьедетей.рус;
  • Сообщество бросающих курить «Давай бросать»;
  • КХЛ

Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:

  • Платформа «МосМедИИ»;
  • Проект «Мой id» Правительства Москвы;
  • Уездный доктор, второй сезон.

«Наука, технологии и инновации»:

  • Технополис Москва;
  • Проект «Полка с играми. Educational Reality» (Эдьюкейшнл Реалити);
  • ADV web-engineering co. (АДЭВЭ веб-инжиниринг);
  • ПАО «ВымпелКом»; Московский инновационный кластер.

Решением Оргкомитета специальным дипломом награждены:

  • Ай Ди Продакшн.

«Образование и кадры»:

  • Проект «Коробка навыков» от Skillbox;
  • Проект «Карьера на Дальнем» – дальнийвосток2030.рф;
  • Проект «Линия надрыва» от Комсомольской правды;
  • Проект «Разговоры о важном»;

Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:

  • Центр глобальной айти-кооперации и проект «Молодёжный цифровой форум»;
  • Школа наставников «Изучи интернет».

«Детский Рунет и семейные ценности»:

  • Безумные изобретения от VK Видео Originals;
  • Проект «ЦИФРАтека»;
  • Сериал «Девочка и робот»;
  • Центр Кибербезопасности Security Vision;
  • Проект Membrana Kids;
  • Проект «Вслед за отцом» от АиФ.

Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:

  • Платформа цифровой грамотности для незрячих детей ПАО «ВымпелКом» и ООО «Эверлэнд»
  • Сериал «Любопытная Варвара»;
  • Движение Первых: Цикл онлайн-марафонов по комплексной культуре безопасности «Первые. Навыки для жизни».

«Социальные проекты и благотворительность»:

  • Авито — социально значимый бизнес;
  • Подкаст «ЛУЧ — лучшие уроки человечности» от Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Факультет креативных индустрий;
  • Проект «Территория будущего. Москва 2030».

Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:

  • Проект по поиску временного жилья от Циан;
  • Портал ВозродимДонбасс.рф;
  • Проект «Гуманитарная миссия»;
  • Городская платформа «Миллион призов»;
  • Фонд поддержки культурных и просветительских проектов «Фонд Анатолия Лысенко».

«Подкасты и цифровой контент»:

  • Подкаст «Доступно о важном»;
  • Проект «Мульткаст»;
  • Подкаст «Искажение».

Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:

  • Podcasts.ru (подкаст точка ру);
  • Проект «Метавселенная ВДНХ» Правительства Москвы;
  • Проект радио Sputnik «Страна героев. Традиции побед» от МИА «Россия Сегодня»;
  • Проект «Объяснительная» от Телекомпании НТВ;
  • «Узнай Москву» Правительства Москвы.

«Культурные проекты»:

  • Проект «Бескрайний крайний. Как строили новый дом на Дальнем Востоке России»;
  • Проект «Артефакты. Культурный детектив»;
  • VK Видео;
  • Киноплатформа Москино от ДИТ Москвы;
  • Аудиоспектакль «Сон о хлебе».

Решением Оргкомитета специальными дипломами в награждены:

  • Проект «Лето в Москве. Все на улицу!» от Правительства Москвы;
  • Игра Смута.

«30 лет домену .RU»:

  • Проект «Тридесятый Рунет» от РГ Медиа;
  • Проект «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета».

Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:

  • Проект «День РунЭта на ВДНХ»;
  • Карта Тройка «Тридцать лет Рунету» Дептранса Москвы;
  • Ежемесячный информационно-аналитический журнал от ФГБУ «НИИ «Интеграл»;
  • Компания «АРДИС».

«Информационная безопасность»:

  • Проект «Кибер Забота»;
  • Проект «КиберЛикбез»;
  • Сообщество «Кибердружина».

Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:

  • КиберКвиз от ПАО Вымпелком;
  • Проект «Международная Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи».

«Цифровая Экономика»:

  • Проект Alfa API Мультибанк;
  • LLM-портал «Рамблер» на базе GigaChat;
  • Дистанционное электронное голосование Правительства Москвы.

Решением Оргкомитета специальным дипломом награжден:

  • Проект «ЦИПР».

Специальная номинация «Город Муз»:

Проект «Консервация».

Также в Народном голосовании в номинации «Автор горизонтального контента» победил Дмитрий Никотин, а также проект «Новости Первых».

Премия Рунета 2024 проходит при поддержке ключевых представителей ИТ-отрасли: VK, Rutube, ВТБ, Альянс по защите детей в цифровой среде, «Движение Первых», Unisender, BASIS, Рег.ру, Руцентр, Цифровая экономика, Координационный центр доменов RU/РФ. Информационную поддержку Премии Рунета в 2024 году оказывают: ТАСС, «Коммерсантъ», KP.RU, «Аргументы и факты», РБК, РГ Медиа, Novikov TV, Мособлреклама, RAMBLER&CO, hi-tech, PRNews, РАМУ, АРИР, АКАР и другие.

Алексей Берковиц
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