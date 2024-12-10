News Media Holding получил Премию Рунета 2024 в категории «СМИ и Массовые коммуникации»
Обложка © Алена Бжахова /ТАСС
9 декабря 2024 года в Третьяковской галерее на Кадашёвской набережной состоялась торжественная церемония вручения Премии Рунета 2024 – общенациональной награды в области высоких технологий и интернета. В этом году мероприятие посвящено 30-летию Рунета и прошло в 21-й раз. News Media Holding получил награду в категории «СМИ и Массовые коммуникации».
Премия Рунета 2024: Как это было. Видео © Life.ru
«СМИ влияют на развитие Рунета самым простым образом. Последний проект, который мы сделали в нашем холдинге, — это три дня назад мы с помощью искусственного интеллекта выпустили в эфир онлайн-интервью Лаврова Такеру Карлсону. В итоге собрали 25 миллионов просмотров за два дня. В ближайший год или два нас всех ждёт очень долгая и подробная работа с нейросетями, нейронкой, искусственным интеллектом. И скоро мы увидим уже продукты, я знаю, что они уже есть, они готовятся к релизу — и у нас, и во многих других СМИ. Когда большая часть работы или большая часть работы над этим проектом будет выполнена искусственным интеллектом, так что ждите», — комментирует заместитель генерального директора News Media Holding Андрей Мягенький.
Премия Рунета – ежегодная награда лучшим компаниям, проектам и мобильным приложениям Рунета. Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет – это единственный проект в России, который ежегодно выбирает лучших из лучших в сфере высоких технологий и интернета и направлена как на объединение всех игроков отрасли, так и на выявление актуальных тенденций в развитии цифровых технологий. Вручается с 2004 года. За заветные статуэтки конкурировали крупные ИТ-компании, государственные, частные и общественные организации, стартапы, медиа и проекты, которые продвигают культурные и здоровые образы жизни. Всего было подано более 600 заявок. Организатор Конкурса – РАЭК. Премия проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Президентского фонда культурных инноваций.
«В этом году состоялась 21-я Премия Рунета, приуроченная к 30-летию Рунета. Премия – признание лучших представителей цифрового пространства России. За 21 год она зарекомендовала себя как значимый приз на государственной, общественной и отраслевой арене, отражая высокий профессионализм как индивидуальных специалистов, так и команд. Достижения лауреатов подчеркивают успехи в технологиях и приверженность к созданию удобных и эстетически приятных цифровых сервисов. Мы уверены, что в будущем нас ждут новые открытия, и каждый лауреат вносит свою лепту в это дело», – отметил Сергей Гребенников, директор РАЭК, организатор Премии Рунета.
Лауреатами и дипломантами Премии Рунета в номинациях стали:
«СМИ и массовые коммуникации»:
- News Media Holding
- RUTUBE;
- Журнал «Домклик»;
- Проект «Русская мефедроновая чума» от Ленты.ру;
- Проект «Сортировочная» телеканала Москва 24;
- Проект «Радио ВЕРА»;
- Проект «Донбасс Медиацентр».
«Государство и общество»:
- «Цифровой колледж Skillbox»;
- Проект «Старт Бизнеса Онлайн» от ФНС России;
- Росгвардия;
- Проект «Сделано в Москве».
Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:
- Проект «Цифровая Россия»;
- Проект «Мой Урал – проект СВОи»;
- Общественное телевидение России;
- Проект «Инвестиционная карта Российской Федерации».
«Экономика и бизнес»:
- RuStore;
- Сервис «Сделка с гарантией» от ДомКлик;
- Департамент города Москвы по конкурентной политике;
- Проект Публичное облако 2.0;
- iConText Group;
- Vinci Agency;
- Новые русские. Бизнес в регионе.
Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:
- Проект «Человек дела» от ГПМ Радио;
- Инвестиционная карта Москвы от Правительства Москвы.
«Здоровье и отдых»:
- Проект «Путешествуем.рф»;
- Портал Здоровьедетей.рус;
- Сообщество бросающих курить «Давай бросать»;
- КХЛ
Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:
- Платформа «МосМедИИ»;
- Проект «Мой id» Правительства Москвы;
- Уездный доктор, второй сезон.
«Наука, технологии и инновации»:
- Технополис Москва;
- Проект «Полка с играми. Educational Reality» (Эдьюкейшнл Реалити);
- ADV web-engineering co. (АДЭВЭ веб-инжиниринг);
- ПАО «ВымпелКом»; Московский инновационный кластер.
Решением Оргкомитета специальным дипломом награждены:
- Ай Ди Продакшн.
«Образование и кадры»:
- Проект «Коробка навыков» от Skillbox;
- Проект «Карьера на Дальнем» – дальнийвосток2030.рф;
- Проект «Линия надрыва» от Комсомольской правды;
- Проект «Разговоры о важном»;
Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:
- Центр глобальной айти-кооперации и проект «Молодёжный цифровой форум»;
- Школа наставников «Изучи интернет».
«Детский Рунет и семейные ценности»:
- Безумные изобретения от VK Видео Originals;
- Проект «ЦИФРАтека»;
- Сериал «Девочка и робот»;
- Центр Кибербезопасности Security Vision;
- Проект Membrana Kids;
- Проект «Вслед за отцом» от АиФ.
Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:
- Платформа цифровой грамотности для незрячих детей ПАО «ВымпелКом» и ООО «Эверлэнд»
- Сериал «Любопытная Варвара»;
- Движение Первых: Цикл онлайн-марафонов по комплексной культуре безопасности «Первые. Навыки для жизни».
«Социальные проекты и благотворительность»:
- Авито — социально значимый бизнес;
- Подкаст «ЛУЧ — лучшие уроки человечности» от Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Факультет креативных индустрий;
- Проект «Территория будущего. Москва 2030».
Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:
- Проект по поиску временного жилья от Циан;
- Портал ВозродимДонбасс.рф;
- Проект «Гуманитарная миссия»;
- Городская платформа «Миллион призов»;
- Фонд поддержки культурных и просветительских проектов «Фонд Анатолия Лысенко».
«Подкасты и цифровой контент»:
- Подкаст «Доступно о важном»;
- Проект «Мульткаст»;
- Подкаст «Искажение».
Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:
- Podcasts.ru (подкаст точка ру);
- Проект «Метавселенная ВДНХ» Правительства Москвы;
- Проект радио Sputnik «Страна героев. Традиции побед» от МИА «Россия Сегодня»;
- Проект «Объяснительная» от Телекомпании НТВ;
- «Узнай Москву» Правительства Москвы.
«Культурные проекты»:
- Проект «Бескрайний крайний. Как строили новый дом на Дальнем Востоке России»;
- Проект «Артефакты. Культурный детектив»;
- VK Видео;
- Киноплатформа Москино от ДИТ Москвы;
- Аудиоспектакль «Сон о хлебе».
Решением Оргкомитета специальными дипломами в награждены:
- Проект «Лето в Москве. Все на улицу!» от Правительства Москвы;
- Игра Смута.
«30 лет домену .RU»:
- Проект «Тридесятый Рунет» от РГ Медиа;
- Проект «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета».
Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:
- Проект «День РунЭта на ВДНХ»;
- Карта Тройка «Тридцать лет Рунету» Дептранса Москвы;
- Ежемесячный информационно-аналитический журнал от ФГБУ «НИИ «Интеграл»;
- Компания «АРДИС».
«Информационная безопасность»:
- Проект «Кибер Забота»;
- Проект «КиберЛикбез»;
- Сообщество «Кибердружина».
Решением Оргкомитета специальными дипломами награждены:
- КиберКвиз от ПАО Вымпелком;
- Проект «Международная Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи».
«Цифровая Экономика»:
- Проект Alfa API Мультибанк;
- LLM-портал «Рамблер» на базе GigaChat;
- Дистанционное электронное голосование Правительства Москвы.
Решением Оргкомитета специальным дипломом награжден:
- Проект «ЦИПР».
Специальная номинация «Город Муз»:
Проект «Консервация».
Также в Народном голосовании в номинации «Автор горизонтального контента» победил Дмитрий Никотин, а также проект «Новости Первых».
Премия Рунета 2024 проходит при поддержке ключевых представителей ИТ-отрасли: VK, Rutube, ВТБ, Альянс по защите детей в цифровой среде, «Движение Первых», Unisender, BASIS, Рег.ру, Руцентр, Цифровая экономика, Координационный центр доменов RU/РФ. Информационную поддержку Премии Рунета в 2024 году оказывают: ТАСС, «Коммерсантъ», KP.RU, «Аргументы и факты», РБК, РГ Медиа, Novikov TV, Мособлреклама, RAMBLER&CO, hi-tech, PRNews, РАМУ, АРИР, АКАР и другие.