Наши парни разбили под Купянском воюющий по «американской модели» взвод ВСУ

По данным телеграм-канала, попытка прорыва была предпринята возле Лозовой Харьковской области. В состав группы вошли танк Т-64, БМП-1У «Шквал» и два пикапа с пехотой. Наши бойцы из 1-й танковой армии применили несколько мин ПТМ-1Г, которые были подорваны дистанционно, когда техника ВСУ наехала на них, а затем добили бронемашины и личный состав FPV-дронами. Всего в попытке контратаковать принимали участие до 25 человек, из них до 15 погибли. С нашей стороны потерь нет.