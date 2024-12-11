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Регион
11 декабря, 08:05

Наши парни разбили под Купянском воюющий по «американской модели» взвод ВСУ

SHOT: Под Купянском Харьковской области сорвана контратака ВСУ

Под Купянском Харьковской области сорвана контратака ВСУ — уничтожен взвод 4-й бригады оперативного назначения, пытавшийся зайти в тыл Российской армии через серую зону. Об этом сообщает SHOT.

Под Купянском Харьковской области сорвана контратака ВСУ. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, попытка прорыва была предпринята возле Лозовой Харьковской области. В состав группы вошли танк Т-64, БМП-1У «Шквал» и два пикапа с пехотой. Наши бойцы из 1-й танковой армии применили несколько мин ПТМ-1Г, которые были подорваны дистанционно, когда техника ВСУ наехала на них, а затем добили бронемашины и личный состав FPV-дронами. Всего в попытке контратаковать принимали участие до 25 человек, из них до 15 погибли. С нашей стороны потерь нет.

4-я бригада оперативного назначения ВСУ принимала участие в боях за Гостомель и Ирпень, бойцы оснащены по стандартам НАТО, а командование использует «американскую модель» принятия решений.

Накануне в этой бригаде ещё одним взводом стало меньше.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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