Наши парни разбили под Купянском воюющий по «американской модели» взвод ВСУ
SHOT: Под Купянском Харьковской области сорвана контратака ВСУ
Под Купянском Харьковской области сорвана контратака ВСУ — уничтожен взвод 4-й бригады оперативного назначения, пытавшийся зайти в тыл Российской армии через серую зону. Об этом сообщает SHOT.
Под Купянском Харьковской области сорвана контратака ВСУ. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, попытка прорыва была предпринята возле Лозовой Харьковской области. В состав группы вошли танк Т-64, БМП-1У «Шквал» и два пикапа с пехотой. Наши бойцы из 1-й танковой армии применили несколько мин ПТМ-1Г, которые были подорваны дистанционно, когда техника ВСУ наехала на них, а затем добили бронемашины и личный состав FPV-дронами. Всего в попытке контратаковать принимали участие до 25 человек, из них до 15 погибли. С нашей стороны потерь нет.
4-я бригада оперативного назначения ВСУ принимала участие в боях за Гостомель и Ирпень, бойцы оснащены по стандартам НАТО, а командование использует «американскую модель» принятия решений.
Накануне в этой бригаде ещё одним взводом стало меньше.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ