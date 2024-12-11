ВЦИОМ: Почти половина жителей России предпочли бы жить в умном городе

Проект «Умный город» привлекает внимание всё большего числа россиян. Почти половина граждан России заявили, что хотели бы жить в таких условиях, а каждый седьмой считает, что они уже организованы в месте его жительства. Эти данные опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Согласно исследованию, около 44% респондентов выразили желание жить в «умном городе», где все процессы оптимизированы с помощью технологий. При этом каждый седьмой участник опроса считает, что уже живёт в таких условиях, что свидетельствует о растущем восприятии цифровых технологий в повседневности. В то же время, 25% опрошенных признались, что подобные инициативы их не привлекают. А ещё 4% сказали, что их вообще не устраивают городские условия.

Большинство опрошенных (56%) смогли представить, каким они видят «умный город». Среди ответов лидирует развитая социальная инфраструктура и благоустройство. 31% респондентов отметили важность наличия школ и детских садов. 13% считают, что нужно строить больше образовательных учреждений, 5% указали на необходимость доступного образования и создания комфортных условий для жизни.

Также в ответах звучали предложения по внедрению технологий в различные сферы. 22% респондентов считают важным их использование для улучшения городской среды, 14% говорили о развитии транспортной инфраструктуры, а 9% отметили необходимость создания рабочих мест и стабилизации экономики. В числе других составляющих идеального «умного города» респонденты выделяют грамотное управление и контроль, системы здравоохранения и социальной поддержки.

Несмотря на активную реализацию проекта «Умный город» с 2018 года, с этим понятием в той или иной степени знаком каждый третий россиянин (33%). Интересно, что значительно больше людей (66%) узнали о концепции впервые именно во время проведения опроса. С этим понятием наиболее активно знакомы граждане с высшим или неоконченным высшим образованием (40%), а также те, кто имеет высокий или средний уровень дохода.

Особое внимание к теме проявляют жители крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, где заметно больше видны результаты цифровизации: там с понятием «смарт сити» знакомы на 11% больше респондентов, чем в среднем по стране.