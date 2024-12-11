Притяжения больше нет: Психолог назвал 8 признаков, что ваши отношения больше не взаимные

Невзаимность в отношениях — это состояние, при котором один из партнёров теряет интерес и эмоциональную привязанность к другому. Часто это проявляется в недостатке внимания, заботы и желания проводить время вместе. Безразличие может быть следствием различных факторов, таких как скука, неудовлетворённые потребности, конфликты, недостаток общения или даже усталость от отношений. Как понять, что притяжения больше нет?

1. Недостаток инициативы

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Один из партнёров всегда инициирует встречи, разговоры и другие действия, в то время как другой проявляет безразличие. Это настолько становится заметным, что второй человек в паре вообще перестаёт что-то делать, иногда даже демонстративно.

2. Отсутствие эмоциональной связи

Как рассказывает Life.ru психолог Анна Сухова, один партнёр может открыто делиться своими чувствами и переживаниями, в то время как другой избегает углублённых разговоров и не проявляет интереса к жизни своей половинки. «Равнодушие распространяется на всё, на важные и более посредственные сферы. Чтобы вы ни сказали, он всегда для вас занят, ему не до вас», — говорит эксперт.

3. Нерегулярные контакты

Если партнёр проявляет интерес лишь время от времени, это может быть сигналом, что его чувства не так сильны. Ему интересно всё что угодно, только не вы сами. Анна Сухова Психолог

4. Игнорирование потребностей другой стороны

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Если один из партнёров не учитывает желания и потребности другого, это может свидетельствовать о невзаимности. В таких парах, как говорит психолог, есть только «хочу» доминирующего партнёра. Второй человек оказывается жертвой и нелюбимым, кто всё тихо терпит.

5. Полное отсутствие поддержки

Когда один из партнёров не поддерживает другого в трудные моменты или не радуется его успехам, это может указывать на отсутствие глубокой связи. Анна Сухова Психолог

Равнодушие, как продолжает эксперт, очень усугубляет ситуацию в отношениях. Опасным звоночком, что всё кончилось, будет отсутствие поддержки от партнёра даже в минимальных бытовых запросах.

6. Избегание общения

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Если партнёр часто уклоняется от обсуждения отношений или мешает делиться своими мыслями и чувствами, это может быть признаком невзаимности. «Эффект ускользания работает как манипуляция и ещё больше разжигает интерес у эмоционально зависимого партнёра-жертвы», — подчёркивает психолог.

7. Разные приоритеты

Если один из партнёров ставит отношения на первое место, а другой — на последнее, это может свидетельствовать о разных ожиданиях, целях и задачах. Анна Сухова Психолог

8. Чувство одиночества

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Если в отношениях вы чувствуете себя одиноким и невидимым, это может быть ясным признаком того, что ваши чувства невзаимны. Самое страшное — одиночество вдвоём, когда вы испытываете дискомфорт от присутствия в паре.

Как снова сблизиться с партнёром

Создание взаимных чувств в отношениях, особенно в ситуации охлаждения, может быть сложной задачей. Вот несколько советов, которые могут помочь: Открытое общение — обсудите свои чувства и переживания с партнёром.

— обсудите свои чувства и переживания с партнёром. Постарайтесь проводить больше времени вдвоём .

. Вспомните, что вас сблизило в начале отношений, — обсуждение приятных воспоминаний может воссоздать позитивные чувства.

может воссоздать позитивные чувства. Будьте рядом и поддерживайте партнёра в сложные моменты.

партнёра в сложные моменты. Иногда стоит задуматься, что именно изменилось в ваших чувствах. Работа над собой может положительно сказаться на отношениях.

может положительно сказаться на отношениях. Небольшие приятные сюрпризы , романтические жесты или неожиданные комплименты могут вернуть в отношения эмоции и интерес.

, романтические жесты или неожиданные комплименты могут вернуть в отношения эмоции и интерес. Важно также уважать личное пространство и границы партнёра.

и границы партнёра. Важно понимать, что возврат взаимных чувств — это процесс, и он требует времени. Будьте терпеливы и не спешите.