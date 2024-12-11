Песков рассказал, как заставляет конкурировать свои умные колонки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» рассказал, что у него несколько умных колонок, и он заставляет их конкурировать. Об этом сообщает телеграм-канал корреспондента кремлёвского пула Александра Юнашева «Юнашев LIVE».
«Я их конкурирую принудительно», — пошутил представитель Кремля, а затем поинтересовался, на сколько Россия отстаёт от Запада в вопросах внедрения ИИ.
И получил ответ: на год-два.
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