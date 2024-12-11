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Регион
11 декабря, 14:01

Песков рассказал, как заставляет конкурировать свои умные колонки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» рассказал, что у него несколько умных колонок, и он заставляет их конкурировать. Об этом сообщает телеграм-канал корреспондента кремлёвского пула Александра Юнашева «Юнашев LIVE».

«Я их конкурирую принудительно», — пошутил представитель Кремля, а затем поинтересовался, на сколько Россия отстаёт от Запада в вопросах внедрения ИИ.

И получил ответ: на год-два.

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Александр Юнашев
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