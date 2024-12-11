«Дикий ангел» Наталия Орейро удивила фанатов, примерив «голое» платье-кольчугу

47-летняя уругвайская актриса и певица Наталия Орейро привлекла внимание поклонников, показавшись в откровенном наряде. Артистка продемонстрировала свою стройную фигуру с помощью платья-кольчуги без бюстгальтера.

Поклонники смогли увидеть Наталию Орейро в платье из металлических звеньев благодаря снимкам в социальных сетях актрисы. На фото образ артистки дополняли головной убор, митенки и сумка из колец, как на наряде, а также блестящие босоножки на каблуках. Для макияжа звезды стилисты использовали тёмные сияющие тени и тёмно-розовую помаду.

«Дикий ангел» нарядилась в запоминающуюся кольчугу не только ради фотосессии. Актриса пришла в этом образе на вручение премии Martin Fierro — престижной награды аргентинского радио и телевидения. На мероприятии Орейро получила статуэтку за звание «Икона моды». «Мода — это самовыражение, и в ней нет ничего легкомысленного», — написала артистка в своём посте о прошедшей премии.

Поклонники актрисы не остались равнодушными и активно комментировали её смелый образ. Фанаты исполнительницы роли Милагрос не просто засыпали её комплиментами, но и назвали артистку иконой и королевой.

Наталия Орейро давно известна своей любовью к экстравагантным образам и съёмкам. Ранее она уже привлекала к себе внимание откровенными нарядами. Например, в одной из фотосессий она снялась в ярких сапогах и полностью обнажённой. Пикантные места прикрывали лишь руки и длинные волосы. Тогда снимки вызвали бурю эмоций у поклонников звезды и споры среди критиков.